З людини перетворююся на якийсь організм, – Зеленський про труднощі президентства

Володимир Зеленський поскаржився, що президентство дається йому нелегко: забирає усі сили, віддаляє від сім’ї та загалом є дуже складною професією. Звикнути до такої роботи тяжко.

Про це Зеленський розповів у новому інтерв’ю "Відверто з президентом". Відповідне відео на фейсбук-сторінці оприлюднив Офіс Президента.

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До цієї роботи звикнути неможливо. Люди ж як кажуть: "До хорошого швидко звикаєш". А це – реальне життя, дуже складна професія, забирає усі сили, час, іноді й бажання,

– поскаржився глава держави.

Він зауважив: часто до кінця дня відчуває себе зовсім виснаженим і забуває навіть, які обіцянки давав сім’ї.

Ти просто ввечері з людини перетворюєшся в якийсь такий організм. І він не хоче ані думати, ані говорити. Навіть не розуміє, про що говорить сім’я. Це виснажливо і для родини – коли не пам’ятаєш про що з нею домовлявся,

– наголосив президент.

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