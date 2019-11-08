З людини перетворююся на якийсь організм, – Зеленський про труднощі президентства
Володимир Зеленський поскаржився, що президентство дається йому нелегко: забирає усі сили, віддаляє від сім’ї та загалом є дуже складною професією. Звикнути до такої роботи тяжко.
Про це Зеленський розповів у новому інтерв’ю "Відверто з президентом". Відповідне відео на фейсбук-сторінці оприлюднив Офіс Президента.
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До цієї роботи звикнути неможливо. Люди ж як кажуть: "До хорошого швидко звикаєш". А це – реальне життя, дуже складна професія, забирає усі сили, час, іноді й бажання,
– поскаржився глава держави.
Він зауважив: часто до кінця дня відчуває себе зовсім виснаженим і забуває навіть, які обіцянки давав сім’ї.
Ти просто ввечері з людини перетворюєшся в якийсь такий організм. І він не хоче ані думати, ані говорити. Навіть не розуміє, про що говорить сім’я. Це виснажливо і для родини – коли не пам’ятаєш про що з нею домовлявся,
– наголосив президент.
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Про що ще в новому інтерв’ю розповідав Зеленський?
- Про нормандський формат. Український лідер вважає, що зустрічі та діалог країн-учасниць треба відновити, оскільки з часу останньої зустрічі у 2016 році на Донбасі загинули сотні людей.
- Про фракцію "Слуги народу" у парламенті. Зеленський пригадав і скандальне смс-листування депутатів, і розповів про внутрішньопартійну дисципліну.
- Про плюси та мінуси "наймолодшого в історії" уряду. Зеленський каже: він не корумпований, а результати його роботи хоче оцінити вже наприкінці року.
- Про розведення військ на Донбасі та 100-відсоткову безпеку у Станиці Луганській і Золотому.