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      З людини перетворююся на якийсь організм, – Зеленський про труднощі президентства

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський поскаржився, що президентство дається йому нелегко: забирає усі сили, віддаляє від сім’ї та загалом є дуже складною професією. Звикнути до такої роботи тяжко.

      Про це Зеленський розповів у новому інтерв’ю "Відверто з президентом". Відповідне відео на фейсбук-сторінці оприлюднив Офіс Президента.

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      До цієї роботи звикнути неможливо. Люди ж як кажуть: "До хорошого швидко звикаєш". А це – реальне життя, дуже складна професія, забирає усі сили, час, іноді й бажання,
      – поскаржився глава держави.

      Він зауважив: часто до кінця дня відчуває себе зовсім виснаженим і забуває навіть, які обіцянки давав сім’ї.

      Ти просто ввечері з людини перетворюєшся в якийсь такий організм. І він не хоче ані думати, ані говорити. Навіть не розуміє, про що говорить сім’я. Це виснажливо і для родини – коли не пам’ятаєш про що з нею домовлявся,
      – наголосив президент.

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      Зеленський дав інтерв'ю за кермом Tesla: відео

      Про що ще в новому інтерв’ю розповідав Зеленський?

      • Про нормандський формат. Український лідер вважає, що зустрічі та діалог країн-учасниць треба відновити, оскільки з часу останньої зустрічі у 2016 році на Донбасі загинули сотні людей.
      • Про фракцію "Слуги народу" у парламенті. Зеленський пригадав і скандальне смс-листування депутатів, і розповів про внутрішньопартійну дисципліну.
      • Про плюси та мінуси "наймолодшого в історії" уряду. Зеленський каже: він не корумпований, а результати його роботи хоче оцінити вже наприкінці року.
      • Про розведення військ на Донбасі та 100-відсоткову безпеку у Станиці Луганській і Золотому.
      blog_ava
      Знайшли нову неочікувану функцію клітора
      7 листопада
      1948
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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