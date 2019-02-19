С начала войны Украина выплатила жителям Донбасса 80 миллиардов гривен пенсий, – Марчук

Власть Украины с начала войны выплатила жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 80 миллиардов гривен пенсий.

Представитель Украины в ТКГ по мирному урегулированию войны на Донбассе Евгений Марчук сказал, что почти за 4 года Украина выплатила пенсии людям на оккупированном Донбассе на 3 миллиарда долларов, пишут "Новости Донбасса".

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Марчук добавил, что для того, чтобы получить пенсии, украинцы с неподконтрольных территорий должны иметь статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется – уроки выучены,

– подчеркнул представитель Украины.

Для того чтобы получить пенсии украинцы регистрируются в прифронтовых населенных пунктах.

Свой статус надо постоянно подтверждать – на оккупированных территориях люди, по закону, не могут находиться дольше, чем 60 дней. Поэтому им приходится ездить между фактическим местом жительства и местом регистрации. А это значит – стояние в очередях на пунктах пропуска,

– заявил Евгений Марчук.

Представитель Украины в ТКГ также высказал предположение, что компромисс со стороны Москвы будет возможен после введения в отношении нее дополнительных санкций.

Американские власти совместно с ЕС готовят очередной пакет санкций против России из-за ее агрессии вблизи Керченского пролива. Конкретных решений следует ожидать уже в ближайшее время.