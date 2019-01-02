С появлением Зеленского Порошенко пострадает меньше всего, – политолог

Если проанализировать структуру электората фаворитов избирательной кампании, то с появлением в избирательных списках Зеленского действующий президент Петр Порошенко пострадает меньше всего. Выдвижение Зеленского для Порошенко выгодно.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Михаил Басараб.

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"Если говорить о дуэте фаворитов Тимошенко-Порошенко, то выдвижение Зеленского выгоднее действующему президенту. Зеленский питается электоральным пирогом политиков-полулистов и демагогов. А также политиков, так называемого синего пояса, которые отражают настроения жителей на Юге и Востоке. Зеленский самый неудобный для Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Юрия Бойко и Александра Вилкула", – считает Михаил Басараб.

При этом политолог подчеркивает: обсуждение самой возможности победы Зеленского может стать своего рода дополнительным фактором для мобилизации избирателей и даже расширения электорального поля Порошенко.

Для потенциальных избирателей Порошенко или тех, которые колебались, за кого голосовать, вероятность выхода во второй тур Тимошенко и Зеленского воспринимается значительной частью образованных избирателей, как вызов, угроза. И в таких условиях те, кто не симпатизирует Порошенко, вынуждены будут его поддержать, как альтернативу популистам и демагогам,

– говорит Басараб.

По словам эксперта, говоря о шансах Зеленского на победу, артист может побороться за выход во второй тур. Впрочем, если смоделировать ситуацию в реальных обстоятельствах, то электоральная база Зеленского более шаткая, чем у Порошенко и Тимошенко. Его в основном поддерживают те, кто не интересуется политикой или не ходит на выборы.

Исследования группы "Рейтинг" показало, что избиратели Зеленского наименьшей степени связывают с выборами президента возможные изменения к лучшему. Этот показатель намного выше у Тимошенко и Порошенко. То есть мотивация их избирателей больше, чем Зеленского. Можно предположить, что многие избиратели Зеленского имеют желание проголосовать за него "по приколу", назло другим,

– говорит Михаил Басараб.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он заявил, что официально идет в Президенты Украины. Владимир Зеленский начал открытую президентскую кампанию. В видеосообщении на Facebook-странице он пригласил людей в свою команду. Он отметил, что ему не важен пол, религия, образование и "язык, на которым ты разговариваешь".

Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньший показатель, чем у Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

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