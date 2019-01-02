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      З появою Зеленського Порошенко постраждає найменше, – політолог

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      Зеленський більше вигідний Порошенку. ніж Тимошенко
      Зеленський більше вигідний Порошенку. ніж Тимошенко / УНІАН

      Якщо проаналізувати структуру електорату фаворитів виборчої кампанії, то з появою у виборчих списках Зеленського чинний президент Петро Порошенко постраждає найменше. Висунення Зеленського для Порошенка вигідне.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Михайло Басараб.

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      "Якщо говорити про дует фаворитів Тимошенко-Порошенко, то висунення Зеленського вигідніше діючому президенту. Зеленський живиться електоральним пирогом політиків-полулістів і демагогів. А також політиків так званого синього поясу, які відображають настрої жителів на Півдні і Сході. Зеленський найбільш незручний для Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Юрія Бойка і Олександра Вілкула", – вважає Михайло Басараб.

      При цьому політолог підкреслює: обговорення самої можливості перемоги Зеленського може стати свого роду додатковим фактором для мобілізації виборців і навіть розширення електорального поля Порошенка.

      Для потенційних виборців Порошенка або тих, які вагалися, за кого голосувати, ймовірність виходу до другого туру Тимошенко і Зеленського сприймається значною частиною освічених виборців, як виклик, загроза. І в таких умовах ті, хто не симпатизує Порошенку, змушені будуть його підтримати, як альтернативу популістам і демагогам,
      – наголошує Басараб.

      За словами експерта, говорячи про шанси Зеленського на перемогу,  артист може поборотися за вихід до другого туру. Втім, якщо змоделювати ситуацію в реальних обставинах, то електоральна база Зеленського хиткіша, ніж у Порошенка і Тимошенко. Його в основному підтримують ті, хто не цікавиться політикою або не ходить на вибори.

      Дослідження групи "Рейтинг" показало, що виборці Зеленського найменшою мірою пов’язують з виборами президента можливі зміни на краще. Цей показник набагато вищий у Тимошенко і Порошенка. Тобто мотивація їхніх виборців більша, ніж Зеленського. Можна припустити, що багато виборців Зеленського мають бажання проголосувати за нього "по приколу", на зло іншим,
      – говорить Михайло Басараб.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він заявив, що офіційно йде у Президенти України. Володимир Зеленський розпочав відкриту президентську кампанію. У відеоповідомленні на Facebook-сторінці він запросив людей у свою команду. Він зазначив, що йому не важлива стать, релігія, освіта і "мова, якою ти розмовляєш".

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Зеленський заявив, що іде у президенти: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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