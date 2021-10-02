Саакашвили еще могут помиловать: адвокат назвал два способа
Источник:Mtavari TV
Адвокат Саакашвили Бека Басилая считает, что его подзащитного все еще могут помиловать. Для этого есть 2 пути: соответствующий приказ президента Саломе Зурабишвили или экстрадиция в Украину.
Защита грузино-украинского политика не теряет надежд на помилование Саакашвили. О том, что это возможно, в эфире телеканала заявил Бека Басилая.
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Возможные способы помилования Саакашвили
Заявление президента Зурабишвили о том, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться,
– заявил Басилая.
Это первый возможный путь освобождения Саакашвили. Второй, по словам адвоката, предусматривает экстрадицию политика в Украину, ведь он украинский гражданин. Однако Басилая уточнил, что этот вариант очень длительный и не факт, что даст положительный результат.
Прокурор Джарджи Циклаури отметил, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.
В то же время глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заверил, что тюрьма в городе Рустави, куда поместили задержанного политика, соответствует всем необходимым международным стандартам.
Задержание Саакашвили в Грузии: основное
- Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. В этот день политик только въехал на территорию страны, но его еще раньше заочно приговорили к 6 годам заключения.
- В прокуратуре Грузии утверждают, что украинское гражданство не поможет Саакашвили вернуться в Украину. Ведь преступления, в которых его обвиняют, он совершил на грузинской территории.
- В Министерство иностранных дел Украины уже вызвали посла Грузии для разъяснения инцидента. Владимир Зеленский заверил, что обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии.
- А грузинский лидер Саломе Зурабишвили выступила с категорическим заявлением – якобы она никогда не помилует политика.