Саакашвили в Грузии: необдуманный поступок или четко спланированная стратегия

Михеил Саакашвили, который 9 лет не был на родине, всё же решил вернутся, чтобы "спасать страну". Он сел за решетку, но продолжает политическую борьбу.

Неожиданно для всех топовой темой грузинской политики стало возвращение Михеила Саакашвили в страну, где он не был с 2013 года. Тогда он и его партия потеряли власть.

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Саакашвили получил уголовные обвинения

Уверен, что и Саакашвили, и его команда в Украине, и сторонники в Грузии прекрасно понимали, что как только он перейдет грузинскую границу, его тут же ждет тюрьма.

После его президентства, когда к власти пришла партия "Грузинская мечта", во главе с пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, Саакашвили получил целый букет уголовных обвинений:

злоупотребление властью;

избиения депутата;

нападения на телеканал;

растрата госбюджета;

разгон оппозиционных митингов в 2007 году.

По некоторым из этих дел уже вынесены обвинительные приговоры и Саакашвили приговорен к 6 годам тюрьмы.



Михеил Саакашвили вернутся, чтобы "спасать страну" / Фото Getty Images

Кто именно держит власть в Грузии

Но ведь Саакашвили известен как великий грузинский реформатор, тогда почему его так преследуют на родине? Ответ прост – во власти те, кто сильно против реформ и каких-либо изменений.

Здесь важно коротко напомнить, кто именно держит власть в Грузии – Бидзина Иванишвили. Это олигарх, который построил свой бизнес в России, даже получив российское гражданство.



Бидзина Иванишвили – олигарх, который построил бизнес в России / Фото Getty Images

Еще в 2012 году издание The Guardian сообщало о том, что Иванишвили также владеет внушительным пакетом акций российского "Газпрома", а группа американских конгрессменов заявляла, что он имеет личную связь с Владимиром Путиным.

Кроме того, Иванишвили называет оккупацию Россией грузинских Абхазии и Южной Осетии не войной Кремля против Грузии, а "большой провокацией, произошедшей под руководством президента Грузии Михеила Саакашвили".

Имея такие связи с Россией, Иванишвили уже в 2021 году поступил так, как поздний Янукович в Украине. Как только вступление в НАТО стало реальностью, он сделал всё возможное, чтобы этого не случилось.

В конце 2020 года появилась информация о том, что Грузия получит ПДЧ для членства в НАТО. В феврале эту информацию подтвердил лично генсек Альянса Йенс Столтенберг. Мол, Грузия уже готова к этому шагу.

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Но это было совсем не в интересах пророссийской власти Грузии, а потому там быстро нашли способ отвернуть от себя НАТО. Всего через 7 дней после заявления Столтенберга, суд задержал главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию – соратника Саакашвили.

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Запад тут же взрывается негодованием, называет арест Мелии политическими репрессиями и уже ни о каком ПДЧ в НАТО для Грузии речь не идет.

Зачем вернулся Саакашвили

И вот в лапы такой власти возвращается Саакашвили. Но зачем? Ведь по статьям, которые инкриминируют Саакашвили, его могут освободить только после помилования президента Грузии Саломе Зурабишвили, а она этого точно не сделает и уже заявила об этом.

На самом деле грузинский реформатор затеял интересную политическую игру, из которой он в любом случае выйдет победителем.

Дело в том, что как раз на следующий день после ареста Саакашвили, в Грузии прошли муниципальные выборы. Это был своеобразный референдум о доверии народа нынешней власти.

От этих выборов зависело то, ждут ли Грузию досрочные парламентские выборы. Почему так? Дело в том, что уже год в Грузии наблюдается политический кризис.

В прошлом году в Грузии прошли парламентские выборы – победила партия "Грузинская мечта", набрав 48%. Но оппозиция заявила ,что эти результаты нарисованы. Дальше оппозиция объявила бойкот работе парламента, который продлился почти полгода.

В историю вмешался ЕС, при посредничестве которого грузинские власти и оппозиция достигли сложного компромисса: оппозиция прекращает бойкот, а власть обязуется провести судебную и избирательную реформы при обязательном участии оппозиции.

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Стороны договорились, что если на местных выборах правящая партия наберет меньше 43% голосов по всей стране, то это буде косвенным подтверждением кризиса доверия власти и назначат досрочные выборы в парламент.

Выборы прошли, "Грузинская мечта" набрала почти 47%, хотя в некоторых крупных городах назначен второй тур.

Задумка Саакашвили как раз и заключалась в том, чтобы сломить эти выборы и заставить власть провести досрочные парламентские.



Саакашвили затеял интересную политическую игру / Фото 24 канала

Присутствие Саакашвили в Грузии, не важно что в тюрьме, уже привело к всплеску активности его сторонников. Уже 4 октября прошли первые акции протеста, которые будут только нарастать.

Стратегия Саакашвили очевидна – когда власть в стране возьмет его партия "Единое национальное движение", он победоносно выйдет из-за решетки.

Если же "Грузинской мечте" удастся удержать власть, то Саакашвили из тюрьмы сделает их власть адом, ведь он постоянно будет подогревать протесты и не даст Иванишвили спокойно жить.

Он уже объявил бессрочную голодовку и пригрозил "умереть в тюрьме". Выбор у власти будет следующий – или продемонстрировать всю свою авторитарность, или сдаться на условиях Саакашвили.

Саакашвили – гражданин Украины

Но есть у Саакашвили и "план Б" на случай, если задуманная революция провалится, а пребывание в тюрьме станет бессмысленным. Он – гражданин Украины. Следовательно Киев может запросить его экстрадицию.

На данный момент МИД Украины уже заверил, что будет предоставлять Саакашвили всю необходимую помощь, так как он наш гражданин.

Грузинский вице-премьер Тея Цулукиани тут же гневно заявила, что Грузия не станет выдавать Саакашвили Украине, ведь это "чушь и нонсенс".

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Правда ее решимость тут же подспортил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сделал 2 важных эмоциональных заявления, который сыграют против грузинской власти.



Ираклий Гарибашвили сделал 2 важных заявления / Фото Government of Georgia

Звучат они следующим образом: "Если Саакашвили будет себя плохо вести, ему предъявят новые обвинения" и "Если бы Саакашвили перестал заниматься политикой, его бы не задержали".

Эти заявления как раз и нужны были сторонникам Саакашвили. Они доказывают, что задержали их лидера по политическим мотивам, а не по уголовным обвинениям.

Это очень скоро станет достоянием международной общественности, которая потребует от власти Грузии освободить Саакашвили. Будет это экстрадиция в Украину или триумфальный выход из тюрьмы к народу – покажет время.



В любом случае, сейчас все обстоятельства на стороне Саакашвили. Если грузинский народ его поддержит, то минимум у его партии есть все шансы триумфально вернуться к власти.