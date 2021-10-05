Неожиданно для всех топовой темой грузинской политики стало возвращение Михеила Саакашвили в страну, где он не был с 2013 года. Тогда он и его партия потеряли власть.

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Саакашвили получил уголовные обвинения

Уверен, что и Саакашвили, и его команда в Украине, и сторонники в Грузии прекрасно понимали, что как только он перейдет грузинскую границу, его тут же ждет тюрьма.

После его президентства, когда к власти пришла партия "Грузинская мечта", во главе с пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, Саакашвили получил целый букет уголовных обвинений:

злоупотребление властью;

избиения депутата;

нападения на телеканал;

растрата госбюджета;

разгон оппозиционных митингов в 2007 году.

По некоторым из этих дел уже вынесены обвинительные приговоры и Саакашвили приговорен к 6 годам тюрьмы.



Михеил Саакашвили вернутся, чтобы "спасать страну" / Фото Getty Images

Кто именно держит власть в Грузии

Но ведь Саакашвили известен как великий грузинский реформатор, тогда почему его так преследуют на родине? Ответ прост – во власти те, кто сильно против реформ и каких-либо изменений.

Здесь важно коротко напомнить, кто именно держит власть в Грузии – Бидзина Иванишвили. Это олигарх, который построил свой бизнес в России, даже получив российское гражданство.



Бидзина Иванишвили – олигарх, который построил бизнес в России / Фото Getty Images

Еще в 2012 году издание The Guardian сообщало о том, что Иванишвили также владеет внушительным пакетом акций российского "Газпрома", а группа американских конгрессменов заявляла, что он имеет личную связь с Владимиром Путиным.

Кроме того, Иванишвили называет оккупацию Россией грузинских Абхазии и Южной Осетии не войной Кремля против Грузии, а "большой провокацией, произошедшей под руководством президента Грузии Михеила Саакашвили".

Имея такие связи с Россией, Иванишвили уже в 2021 году поступил так, как поздний Янукович в Украине. Как только вступление в НАТО стало реальностью, он сделал всё возможное, чтобы этого не случилось.

В конце 2020 года появилась информация о том, что Грузия получит ПДЧ для членства в НАТО. В феврале эту информацию подтвердил лично генсек Альянса Йенс Столтенберг. Мол, Грузия уже готова к этому шагу.

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Но это было совсем не в интересах пророссийской власти Грузии, а потому там быстро нашли способ отвернуть от себя НАТО. Всего через 7 дней после заявления Столтенберга, суд задержал главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию – соратника Саакашвили.

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Запад тут же взрывается негодованием, называет арест Мелии политическими репрессиями и уже ни о каком ПДЧ в НАТО для Грузии речь не идет.

Зачем вернулся Саакашвили

И вот в лапы такой власти возвращается Саакашвили. Но зачем? Ведь по статьям, которые инкриминируют Саакашвили, его могут освободить только после помилования президента Грузии Саломе Зурабишвили, а она этого точно не сделает и уже заявила об этом.

На самом деле грузинский реформатор затеял интересную политическую игру, из которой он в любом случае выйдет победителем.

Дело в том, что как раз на следующий день после ареста Саакашвили, в Грузии прошли муниципальные выборы. Это был своеобразный референдум о доверии народа нынешней власти.

От этих выборов зависело то, ждут ли Грузию досрочные парламентские выборы. Почему так? Дело в том, что уже год в Грузии наблюдается политический кризис.

В прошлом году в Грузии прошли парламентские выборы – победила партия "Грузинская мечта", набрав 48%. Но оппозиция заявила ,что эти результаты нарисованы. Дальше оппозиция объявила бойкот работе парламента, который продлился почти полгода.

В историю вмешался ЕС, при посредничестве которого грузинские власти и оппозиция достигли сложного компромисса: оппозиция прекращает бойкот, а власть обязуется провести судебную и избирательную реформы при обязательном участии оппозиции.

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Стороны договорились, что если на местных выборах правящая партия наберет меньше 43% голосов по всей стране, то это буде косвенным подтверждением кризиса доверия власти и назначат досрочные выборы в парламент.

Выборы прошли, "Грузинская мечта" набрала почти 47%, хотя в некоторых крупных городах назначен второй тур.

Задумка Саакашвили как раз и заключалась в том, чтобы сломить эти выборы и заставить власть провести досрочные парламентские.



Саакашвили затеял интересную политическую игру / Фото 24 канала

Присутствие Саакашвили в Грузии, не важно что в тюрьме, уже привело к всплеску активности его сторонников. Уже 4 октября прошли первые акции протеста, которые будут только нарастать.

Стратегия Саакашвили очевидна – когда власть в стране возьмет его партия "Единое национальное движение", он победоносно выйдет из-за решетки.

Если же "Грузинской мечте" удастся удержать власть, то Саакашвили из тюрьмы сделает их власть адом, ведь он постоянно будет подогревать протесты и не даст Иванишвили спокойно жить.

Он уже объявил бессрочную голодовку и пригрозил "умереть в тюрьме". Выбор у власти будет следующий – или продемонстрировать всю свою авторитарность, или сдаться на условиях Саакашвили.

Саакашвили – гражданин Украины

Но есть у Саакашвили и "план Б" на случай, если задуманная революция провалится, а пребывание в тюрьме станет бессмысленным. Он – гражданин Украины. Следовательно Киев может запросить его экстрадицию.

На данный момент МИД Украины уже заверил, что будет предоставлять Саакашвили всю необходимую помощь, так как он наш гражданин.

Грузинский вице-премьер Тея Цулукиани тут же гневно заявила, что Грузия не станет выдавать Саакашвили Украине, ведь это "чушь и нонсенс".

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Правда ее решимость тут же подспортил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сделал 2 важных эмоциональных заявления, который сыграют против грузинской власти.



Ираклий Гарибашвили сделал 2 важных заявления / Фото Government of Georgia

Звучат они следующим образом: "Если Саакашвили будет себя плохо вести, ему предъявят новые обвинения" и "Если бы Саакашвили перестал заниматься политикой, его бы не задержали".

Эти заявления как раз и нужны были сторонникам Саакашвили. Они доказывают, что задержали их лидера по политическим мотивам, а не по уголовным обвинениям.

Это очень скоро станет достоянием международной общественности, которая потребует от власти Грузии освободить Саакашвили. Будет это экстрадиция в Украину или триумфальный выход из тюрьмы к народу – покажет время.



В любом случае, сейчас все обстоятельства на стороне Саакашвили. Если грузинский народ его поддержит, то минимум у его партии есть все шансы триумфально вернуться к власти.