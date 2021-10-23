Саакашвили написал Садовому и надеется вернуться в Украину

Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться в Украину.

Андрей Садовый заявил, что Саакашвили нужна качественная медицинская помощь, ведь политик голодает с 1 октября. Об этом мэр Львова написал в фейсбуке.

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Саакашвили написал письмо Садовому

Андрей Садовый рассказал, что 22 октября Лиза Ясько была у Михеила и он передал приветствие. Однако ночью ему стало хуже.

Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты. Мы не имеем права оставить нашего друга в беде!

– заявил Садовый.

Добавил также, что "украинская власть не сможет просто отмолчаться".



Саакашвили написал письмо Садовому / Фото из фейсбука Андрея Садового

В письме украинско-грузинский политик написал, что для него и для Лизы (говорится о нардепе от "Слуг народа" и любимой политика Елизавете Ясько – 24 канал) человеческое отношение сейчас решающее.

"У меня был долг помочь Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине, и надеюсь в ближайшее время вернуться" – пояснил в письме Саакашвили.

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