Саакашвили написал Садовому и надеется вернуться в Украину
Источник:фейсбук Андрея Садового
Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться в Украину.
Андрей Садовый заявил, что Саакашвили нужна качественная медицинская помощь, ведь политик голодает с 1 октября. Об этом мэр Львова написал в фейсбуке.
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Саакашвили написал письмо Садовому
Андрей Садовый рассказал, что 22 октября Лиза Ясько была у Михеила и он передал приветствие. Однако ночью ему стало хуже.
Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты. Мы не имеем права оставить нашего друга в беде!
– заявил Садовый.
Добавил также, что "украинская власть не сможет просто отмолчаться".
Саакашвили написал письмо Садовому / Фото из фейсбука Андрея Садового
В письме украинско-грузинский политик написал, что для него и для Лизы (говорится о нардепе от "Слуг народа" и любимой политика Елизавете Ясько – 24 канал) человеческое отношение сейчас решающее.
"У меня был долг помочь Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине, и надеюсь в ближайшее время вернуться" – пояснил в письме Саакашвили.
Коротко о состоянии Михеила Саакашвили в тюрьме
- Украинско-грузинский политик в конце сентября 2021 года незаконно пересек границу и вернулся в Грузию. Там его 1 октября арестовали из-за открытых криминальных дел. В тот же день он объявил о голодовке, которую продолжает до сих пор.
- 22 октября Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу. Против госпитализации политика также выступают и его адвокаты, опасаются, что его могут убить другие заключенные. Перед тем, 20 октября, консилиум врачей посоветовал поместить Саакашвили третьего президента Грузии в медучреждение поскольку "вероятность осложнений высока".
- 23 октября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отметил, что Саакашвили необходимо лечить в больнице, а не в медицинской комнате в тюрьме. Из-за ухудшения здоровья ему сделали переливание крови в "полевых условиях".