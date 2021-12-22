Саакашвили не сможет принять участие в судебном процессе из-за проблем со здоровьем
22 декабря 2021 , 12:45Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Михеил Саакашвили не сможет принять участие в судебном процессе в среду, 22 декабря. Адвокат рассказал, что политик чувствует себя слабым.
По словам защитника Бека Басилая, Саакашвили тяжело передвигаться. Состояние политика ухудшается.
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Михеил Саакашвили чувствует себя слабым и ему тяжело передвигаться. Завтра в суде также запланирован процесс, а на следующей неделе еще один по другим делам,
– рассказал защитник.
В госпитале Саакашвили осмотрел врач Отар Тоидзе. Он посоветовал политику воздержаться от участия в судебных процессах.
По словам Тоидзе, Саакашвили нуждается в длительном лечении. В Грузии обеспечить его невозможно.
У Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти
- Политик Елизавета Ясько – любимая Саакашвили – после встречи с политиком в военном госпитале в Горе рассказала, что у него наблюдаются эпизоды потери памяти. По словам Ясько, на это повлияли насилие и пытки в Глданской тюрьме.
- Ясько рассказала, что посттравматический синдром влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье Саакашвили.
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