Саакашвили обвинил власти Грузии в отходе от Запада и попросил о санкциях
Источник:Politico
Михеил Саакашвили через своих адвокатов направил письмо международному изданию Politico. В нем политик рассказал о "антидемократической власти Грузии", а также порекомендовал Конгрессу США ввести санкции в отношении нарушителей прав человека в республике.
В своем письме Саакашвили отметил, что вернулся в Грузию, чтобы "спасти ее от антидемократической, авторитарной власти, однако его арестовали по политическим мотивам".
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Уход Грузии от западного курса
Саакашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под контроль судебную систему и многие СМИ, с помощью которых проводит нечестные выборы.
По мнению политика, действующая грузинская власть "отказывается от западного курса и приближает страну к России".
Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в НАТО, но власть заигрывает с Ираном и Россией по поводу создания платформы "регионального сотрудничества,
– подчеркнул экс-президент Грузии.
Он убежден, что такие шаги возрождают идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа.
Саакашвили просит ввести против Грузии санкции
В письме Саакашвили также обратился к администрации президента и Конгрессу США. Он попросил защитить демократию и права человека в Грузии.
США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека,
– подчеркнул политик.
Также он советует Вашингтону сократить контакты с правительством Грузии.
Саакашвили в грузинской тюрьме: последние новости
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября. Его сразу же арестовали. Политик объявил голодовку в знак протеста. Свой арест он объясняет политическим преследованием.
- Впоследствии Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глдани, хотя он был против. Там он продолжил отказ от еды и не употреблял лекарств. Из-за этого состояние здоровья политика стало критическим.
- 20 ноября экс-глава Грузии таки прекратил голодовку, которая длилась более полутора месяцев. Произошло это после перевода в военный госпиталь в городе Гори.