Саакашвили перевели из тюрьмы Рустави в клинику "Вивамеди"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пройдет курс лечения в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Туда его перевезли прямо из тюрьмы.

Саакашвили попал в больницу утром 12 мая. О его перевозке почти никто не знал – все происходило при полной секретности с усиленной охраной.

Важно Саакашвили находится в тяжелом состоянии и нуждается в немедленном лечении за границей, – Денисова

Палату тщательно охраняют

В палате Михеила Саакашвили ввели жесткие меры безопасности. Все окна затемнили специальными шторами, чтобы он ни с кем не общался. Сама палата расположена на 5 этаже, чтобы не было соблазна убежать.

Недавно у политика обнаружили анорексию. Во время этого синдрома организм отказывается принимать пищу. Саакашвили не может есть белковую пищу, отчего его мышцы частично атрофировались. Поэтому политик находился в инвалидной коляске во время судебного процесса.

Представители его партии "Единое национальное движение" требуют, чтобы Саакашвили отправили лечиться в специализированные европейские клиники, где работают именно с анорексией.

Ранее консилиум врачей совместно с омбудсменом Ниной Ломджарией выяснили, что в Грузии нет таких специализированных больниц. Однако действующая власть категорически против, чтобы Саакашвили выехал в иностранные государства для лечения. Поэтому курс в "Вивамеде" они считают лучшим компромиссным решением.

Пока неизвестно, сколько времени Саакашвили будет находиться в больнице. Как отмечали врачи, участвовавшие в обследовании организма Михеила Саакашвили, болезнь была вызвана нервными и некоторыми ментальными проблемами. Это произошло из-за его пребывания в тюрьме и невозможности заниматься активной политической деятельностью.

Что произошло с Михеилом Саакашвили:

Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы из-за злоупотребления служебным положением. Он 8 лет не приезжал в Грузию. Но все же 1 октября 2021 года Саакашвили вернулся, где его и задержали. Тогда же он объявил, что начинает голодовку .

. Сейчас против Саакашвили возбуждено еще три уголовных дела – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.

У Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация даже о судорогах, вызванных энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.

Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.

Недавно Саакашвили написал письмо Андрею Садовому, где поддержал украинцев в борьбе против россиян.

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