Саакашвілі потрапив до лікарні вранці 12 травня. Про його перевезення майже ніхто не знав – все відбувалося за повної секретності з посиленою охороною.

Важливо Саакашвілі перебуває у тяжкому стані та потребує негайного лікування за кордоном, – Денісова

Палату ретельно охороняють

В палаті Міхеіла Саакашвілі запровадили жорсткі заходи безпеки. Усі вікна затемнили спеціальними шторами, щоб він ні з ким не спілкувався. Сама палата розташована на 5 поверсі, щоб не було спокуси втекти.

Нещодавно в політика виявили анорексію. Під час цього синдрому організм відмовляється приймати їжу. Саакашвілі не може їсти білкову їжу, від чого його м’язи частково атрофувалися. Через це політик перебував на інвалідному візку під час судового процесу.

Представники його партії "Єдиний національний рух" вимагають, щоб Саакашвілі відправили лікуватися в спеціалізовані європейські клініки, де працюють конкретно з анорексією.

Раніше консиліум лікарів спільно з омбудсменом Ніною Ломджарією вияснили, що в Грузії немає таких спеціалізованих лікарень. Однак чинна влада категорично проти, щоб Саакашвілі виїхав в іноземні держави на лікування. Тому курс у "Вівамеді" вони вважають найкращим компромісним рішенням.

Наразі невідомо, скільки часу Саакашвілі перебуватиме в лікарні. Як зазначали лікарі, які брали участь в обстеженні організму Міхеіла Саакашвілі, хвороба була спричинена нервовими та деякими ментальними проблемами. Це сталося через його життя в тюрмі та неможливість займатися активною політичною діяльністю.

Що сталося з Міхеілом Саакашвілі:

Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув’язнення через зловживання службовим становищем. Він 8 років не приїжджав до Грузії. Але все ж 1 жовтня 2021-го Саакашвілі повернувся, де його й затримали. Тоді ж він оголосив, що буде голодувати .

. Зараз проти Саакашвілі відкриті ще три кримінальні справи – про розгін акції 7 листопада 2007 року, про розтрату держкоштів та про незаконний перетин кордону Грузії

У Саакашвілі почалися проблеми зі здоров’ям. Була інформація навіть про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке. Це одне з найважчих ускланень від голодування.

Вже 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.

Нещодавно Саакашвілі написав листа Андрію Садовому, де підтримав українців в боротьбі проти росіян.

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