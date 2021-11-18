Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы: Ясько говорит, что его нужно спасать
Источник:"Новости – Грузия"
Михеила Саакашвили 18 ноября перевели в реанимационное отделение тюремной больницы. Медики уверяют, что сейчас его состояние стабильное.
В каком состоянии Саакашвили
Перед этим адвокат политика заявил, что тот потерял сознание. Врачи говорят, что причиной стало высокое давление.
Ранее Саакашвили упал и потерял сознание, его забрали на носилках, – адвокат
Это была кратковременная потеря сознания. Было высокое давление и нестабильные гликемические характеристики. Он лежит в реанимации и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактный,
– сказала врач.
Она подчеркнула, что после реанимационных действий его состояние стабилизировалось. Кроме того, медики взяли у политика анализы.
Его надо спасать, – Ясько
Украинская нардеп и любимая Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что приходившие к политику адвокаты были в панике, пишет "Эхо Кавказа". Во время встречи с заключенными они увидели, что ему очень плохо. Впоследствии бывший президент Грузии упал и потерял сознание. Ему вроде бы не сразу оказали медицинскую помощь.
"Никто не знает, куда его отнесли. Неизвестно, в каком он состоянии. Я надеюсь, что его жизнь сейчас спасают. Сейчас Михеила Саакашвили надо спасать", – сказала нардеп.
Она подчеркнула, что ждет новостей о состоянии здоровья политика.
Напомним, ранее адвокат заключенного Бека Басилая сообщила, что политика вынесли на носилках из комнаты для свиданий. Перед тем он поскользнулся и упал, а в сознание так и не пришел. Позже защитница Саакашвили добавила, что его состояние стабилизировали.
Саакашвили в тюрьме: последние новости
- Бывший президент Грузии голодает с 1 октября. Так он протестует из-за задержания после возвращения в Грузию.
- Состояние политика постоянно ухудшалось, однако он отказывался от перевода в тюремную больницу. 8 ноября его госпитализировали на вертолете.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что при транспортировке политика избили.
- Европейский суд по правам человека обратился к грузинским властям с требованием предоставить Саакашвили надлежащее лечение.
- Кстати, в поддержку бывшего президента 9 грузинских депутатов объявили голодовку.