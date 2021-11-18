Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы: Ясько говорит, что его нужно спасать

Михеила Саакашвили 18 ноября перевели в реанимационное отделение тюремной больницы. Медики уверяют, что сейчас его состояние стабильное.

В каком состоянии Саакашвили

Перед этим адвокат политика заявил, что тот потерял сознание. Врачи говорят, что причиной стало высокое давление.

Ранее Саакашвили упал и потерял сознание, его забрали на носилках, – адвокат

Это была кратковременная потеря сознания. Было высокое давление и нестабильные гликемические характеристики. Он лежит в реанимации и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактный,

– сказала врач.

Она подчеркнула, что после реанимационных действий его состояние стабилизировалось. Кроме того, медики взяли у политика анализы.

Его надо спасать, – Ясько

Украинская нардеп и любимая Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что приходившие к политику адвокаты были в панике, пишет "Эхо Кавказа". Во время встречи с заключенными они увидели, что ему очень плохо. Впоследствии бывший президент Грузии упал и потерял сознание. Ему вроде бы не сразу оказали медицинскую помощь.

"Никто не знает, куда его отнесли. Неизвестно, в каком он состоянии. Я надеюсь, что его жизнь сейчас спасают. Сейчас Михеила Саакашвили надо спасать", – сказала нардеп.

Она подчеркнула, что ждет новостей о состоянии здоровья политика.

Напомним, ранее адвокат заключенного Бека Басилая сообщила, что политика вынесли на носилках из комнаты для свиданий. Перед тем он поскользнулся и упал, а в сознание так и не пришел. Позже защитница Саакашвили добавила, что его состояние стабилизировали.

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