Саакашвили согласится на экстрадицию, если с него снимут все обвинения, – Ясько

Елизавета Ясько посетила Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении в Грузии. Нардеп от "Слуги народа" отметила, что Саакашвили согласится на экстрадицию в Украину, если с него на родине снимут все обвинения.

Еще 5 октября Ясько посетила украинско-грузинского политика в Рустави. Любимая Саакашвили подтвердила, что третий президент Грузии настроен по-боевому и не намерен признавать свою вину.

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В случае экстрадиции нужно добиться снятия обвинений

Если же инициируют процесс экстрадиции в Украину, ведь у него есть украинское гражданство то, говорит Ясько, нужно добиваться снятия с него всех обвинений.

Саакашвили объявил голодовку

Отметим, что после задержания Саакашвили объявил голодовку. Ясько призвала международное сообщество обратить внимание на дело политика – ведь на десятый день его состояние здоровья может резко ухудшиться.

Тем временем политсила Саакашвили анонсировала масштабные акции протеста по всей стране. Соратники будут требовать освобождения Саакашвили. Демонстрации "Единое национальное движение" проведет перед вторым туром местных выборов.

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Что известно о задержании Саакашвили в Грузии: