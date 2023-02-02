Не играйте с жизнью, – МИД призывает Грузию прекратить издевательство над Саакашвили и передать его

В МИД Украины отреагировали на негуманное отношение к содержавшемуся в Грузии Михеилу Саакашвили. В Киеве просят Грузию передать Саакашвили в Украину

МИД Украины выразил решительный протест "по негуманному обращению с гражданином Украины" Михеилом Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии".

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В МИД заявили, что Грузия применяет к Саакашвили психологическое и физическое насилие

В Киеве подчеркнули, что грузинские власти в "худших традициях НКВД СССР" применяют к Саакашвили психологическое и физическое насилие. Также в украинском МИДе подчеркнули, что Грузия отказывает Саакашвили в срочно необходимой медицинской помощи, "сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни".

Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии,

– отметили в Киеве.

МИД Украины призывает грузинские власти "немедленно прекратить издеваться над" Саакашвили и передать его Украине. "Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – добавили в ведомстве.

Кроме того, МИД обратился к иностранным правительствам и международным организациям "стать публично в защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей".

Что известно о заключении Саакашвили