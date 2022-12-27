Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме – член Европарламента

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в тяжелом состоянии в тюрьме. Страна никогда не станет членом ЕС, если он умрет.

У Саакашвили диагностировали отравление из-за наличия в организме тяжелых металлов. Об этом ранее рассказал врач.

Примите во внимание Саакашвили отравили по приказу Путина: к этому могли быть причастны и власти Грузии

Грузия не вступит в ЕС, если Саакашвили умрет

Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что важно провести параллели между Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС. Они ведь неразлучны.

Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет в заключении и умрет в тюрьме,

– заявил Сариуш-Вольский.

Заметим, что президент Владимир Зеленский попросил власти Грузии проявить милосердие и позволить Саакашвили выезд за границу для лечения. В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина тоже готова принять политика.

Также к этому обращению присоединилась президент Молдовы Майя Санду. Кроме того, свою обеспокоенность в связи с состоянием Саакашвили выражали Евросоюз и Госдеп США.

Кратко о состоянии Саакашвили

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия же кандидатом не стала.

С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, в том числе кахексии – потере веса, угрожающего жизни. Также в его организме обнаружили повышенные дозы бария, висмута и ртути.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили. Представители руководящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и сам себе вредит, чтобы добиться выхода на свободу.

Адвокаты Саакашвили подали ходатайство об отсрочке наказания и освобождении политика по состоянию здоровья. Процесс с третьей попытки начался в Тбилисском городском суде 22 декабря.

Врачи не дали разрешения на транспортировку Саакашвили. Поэтому он принял участие в заседании дистанционно. Спустя время защита заявила, что экс-президенту понадобилась помощь врачей и подключение прервали.