В Киеве двухлетняя девочка пришла из садика со ссадинами на шее: она обвинила воспитательницу

В Киеве маленькая девочка пришла домой с царапинами и ранами на шее. На вопрос родителей ребенок рассказал, что это сделала воспитательница учебного заведения.

Родители сообщают, что полиция до сих пор не приняла заявление, сославшись на недостаточные доказательства. Пока девочка отказывается ходить в садик и плохо спит.

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Детали жуткого инцидента

В Голосеевском районе Киева родители обвинили воспитательницу местной ясельной группы в избиении их ребенка. Маленькая девочка, которой было всего 2 года и 9 месяцев, пришла домой с ранами на шее. Она заявила, что это произошло из-за воспитательницы, которая якобы била ее по губам и по шее.

Еще днем, когда ребенок был в садике, родителям позвонила учительница и рассказала, что поцарапала шею девочки, когда снимала кофту. Она предупредила, что замазала раны зеленкой. Однако дома малыш рассказал и показал, как над ней издевались. По словам девочки, воспитательница била ее по шее и говорила вести себя тихо, иначе "мама придет".

Детский ортопед-травматолог поставил диагноз "поверхностная травма других частей шеи, ссадины", семейный врач охарактеризовал состояние как "средней тяжести". Детский невролог диагностировал острую нервную реакцию на стресс.

После этой ситуации дочь панически боится ехать в детский сад и когда мы садимся в авто, она начинает бояться и постоянно спрашивает, везем ли ее в детский сад,

– рассказывает мама девочки.

Родители сразу позвонила "102", однако там их направили в участок. Там полиция не захотела принимать заявление, заявив, что фактов недостаточно. Воспитательница также сообщила правоохранителям, что сделала это случайно.

Управление образования Голосеевской администрации Киева 16 октября создало комиссию для проверки инцидента и побывало в садике. В садике ведется внутреннее расследование. Воспитатель и ее помощница получили выговоры – за то, что не доложили о ситуации заведующей.

Рассказ девочки о ранах на шее: смотрите видео

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