Украинская армия – это 40 миллионов украинцев, – обращение Садового в годовщину вторжения

24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день мэр Львова Андрей Садовой обратился к украинцам с мощной речью.

Садовой подчеркнул, что украинская армия – это не 400 или 300 тысяч военных. Украинская армия – это 40 миллионов украинцев.

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Садовой обратился к украинцам

Мэр заявил, что украинский флаг – это символ свободы. В скором времени флаг вернется в Донецк, Луганск, Ялту, Севастополь и Симферополь.

Сегодня все украинские города стали крепостями. Несокрушимыми крепостями, военными или гуманитарными. Львов стал большим медицинским, дипломатическим хабом,

– отметил мэр Львова.

По словам Садового, около 5 миллионов украинцев в первые месяцы прошли через Львов, а 150 тысяч сегодня живут в этом городе.

"Многие украинцы и украинки не дождались своих родных, многие ждут. Сегодня миссия Львова – быть большим медицинским хабом. Мы приняли уже тысячи раненых, мы принимаем их каждый день. Наша миссия сегодня – дать шанс на полноценную качественную жизнь", – подчеркнул городской голова.

Садовой добавил, что тяжелее всего нашим воинам на передовой. Украинцы должны помогать защитникам.

Главное не стоять, а идти вперед. Сегодня в мире, когда кто-то говорит "Украина", это означает победа. Я верю в наши Вооруженные Силы. Я верю в Украину,

– сказал Садовой.

Обращение Садового к украинцам: смотрите видео

Годовщина полномасштабного вторжения России в Украину