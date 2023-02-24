Украинская армия – это 40 миллионов украинцев, – обращение Садового в годовщину вторжения
Источник:Андрей Садовой
24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день мэр Львова Андрей Садовой обратился к украинцам с мощной речью.
Садовой подчеркнул, что украинская армия – это не 400 или 300 тысяч военных. Украинская армия – это 40 миллионов украинцев.
К теме На часах – 4:50: хронология 24 февраля 2022 – каким был самый длинный день в нашей жизни
Садовой обратился к украинцам
Мэр заявил, что украинский флаг – это символ свободы. В скором времени флаг вернется в Донецк, Луганск, Ялту, Севастополь и Симферополь.
Сегодня все украинские города стали крепостями. Несокрушимыми крепостями, военными или гуманитарными. Львов стал большим медицинским, дипломатическим хабом,
– отметил мэр Львова.
По словам Садового, около 5 миллионов украинцев в первые месяцы прошли через Львов, а 150 тысяч сегодня живут в этом городе.
"Многие украинцы и украинки не дождались своих родных, многие ждут. Сегодня миссия Львова – быть большим медицинским хабом. Мы приняли уже тысячи раненых, мы принимаем их каждый день. Наша миссия сегодня – дать шанс на полноценную качественную жизнь", – подчеркнул городской голова.
Садовой добавил, что тяжелее всего нашим воинам на передовой. Украинцы должны помогать защитникам.
Главное не стоять, а идти вперед. Сегодня в мире, когда кто-то говорит "Украина", это означает победа. Я верю в наши Вооруженные Силы. Я верю в Украину,
– сказал Садовой.
Обращение Садового к украинцам: смотрите видео
Годовщина полномасштабного вторжения России в Украину
- Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил, как для него началась полномасштабная война. Он сказал, что Украина пережила сложный год, и теперь наша страна вступает в новый период.
- В годовщину полномасштабного вторжения России в Киеве провели памятное мероприятие. Участники почтили воинов, отдавших жизнь за Украину.
- В годовщину полномасштабного вторжения глава государства обратился к украинскому народу. Зеленский вспомнил, как год назад озвучил два главных заявления: Россия начала полномасштабную войну, но украинцы – сильные и готовы ко всему.
- Зеленский подчеркнул, что главный итог – Украина выстояла и не потерпела поражения. В этом году украинцы сделают все, чтобы победить.