Садовый ответил, были ли попадания во Львове

Россия снова массированно атаковала Украину. В частности, громко было также во Львове и в области.

Утром 26 августа во Львове прогремели взрывы. Мэр города рассказал, были ли попадания.

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Могут быть перебои в электроснабжении

Андрей Садовый подтвердил, что попадание в области было. По его словам, в результате этого могут быть перебои с электроснабжением.

Также могут быть неполадки с водоснабжением. Они будут продолжаться пока подстанции не перейдут на резервное питание. Пока больше никаких деталей он не рассказал.

Основной целью атаки россиян снова были энергетические объекты. Однако в Офисе Президента пообещали, что очередная атака на Украину "дорого будет стоить" России. Руководитель ЦПД также подчеркнул, что наше государство нанесет ответный удар.