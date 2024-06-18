Садыков – в тяжелом состоянии: прокуратура расследует покушение на умышленное убийство казаха

Сегодня в Киеве покушались на казахского оппозиционера. Нападавшего еще ищут.

Утром в Шевченковском районе Киева раздавались выстрелы. Сначала информация появилась в СМИ, а затем и жена казахского журналиста Айдоса Садыкова подтвердила, что на ее мужа покушались.

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Начало расследования

По факту покушения на умышленное убийство гражданина Казахстана Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.

Предварительно следователям удалось выяснить, что неизвестный подошел к автомобилю, в котором находились Садыков вместе с женой, произвел выстрел в мкжчину, после чего скрылся.

Покушение произошло недалеко от дома, где живут супруги.

Известно, что потерпевший вместе с женой, тоже журналисткой, проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.

В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Его супруга ранений не получила. В то же время, нападавшего на казахского оппозиционера еще ищут.

В Киеве пытались убить казахского журналиста / Фото полиция, прокуратура