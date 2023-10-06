Тысячи россиян без света, автомобили – под водой: мощный тайфун обрушился на Сахалин
Сахалин 6 октября накрыл мощный тайфун. Затоплены улицы, дома и автомобили. Кроме того, без электроэнергии остались тысячи россиян.
Синоптики прогнозируют, что непогода на Сахалине будет бушевать не менее 7 октября. Что сейчас происходит на острове – передает 24 Канал.
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На Сахалине бурлит ненастье
На российском острове Сахалин бурлит ненастье – регион накрыл мощный тайфун. Из-за обильных ливней улицы начали превращаться в реки, автомобили – местами полностью затоплены и оказались под водой, а шквальный ветер сносит все на своем пути.
Сахалин уходит под воду: смотрите видео
Затопленные улицы Сахалина: смотрите видео
На Сахалине не прекращается дождь: смотрите видео
Больше всего от непогоды страдает Южно-Сахалинск. Местные власти ввели там чрезвычайное положение и отменили все занятия в учебных заведениях.
Реки выходят из берегов из-за обильных осадков: смотрите видео
Пока известно, что тайфун повредил 44 линии электропередачи и несколько сотен трансформаторных подстанций. Без электроэнергии осталось более 5 тысяч россиян.
Мэр Южно-Сахалинская Сергей Надсадин сообщает, что затоплено по меньшей мере 20 многоэтажек.
Мощная стихия сносит все на своем пути: смотрите видео
Затопленный общественный транспорт на Сахалине: смотрите видео
Следует отметить, что обильные осадки для Сахалина – нормальная погода осенью. Однако такие затопления – нечто новое. Местные жители заявляют, что это следствие массовой вырубки лесов.
Мощный ливень затопил Москву
Российскую столицу 20 августа накрыла непогода – обильные дожди затопили Москву. Улицы были наводнены настолько, что транспортные средства буквально плавали.
Ливень был таким сильным, что повредил несколько помещений. В частности, затопило концертный зал VK Stadium и состав Wildberries в Электростали. Как сообщали в росСМИ, конструкции крыши не выдержали сильных осадков – мощный поток воды полился на товар, находящийся на складе маркетплейса, и вынес его на улицы.