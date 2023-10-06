Синоптики прогнозують, що негода на Сахаліні вируватиме щонайменше до 7 жовтня. Що зараз відбувається на острові – передає 24 Канал.

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На Сахаліні вирує негода

На російському острові Сахалін вирує негода – регіон накрив потужний тайфун. Через рясні зливи вулиці почали перетворюватися на річки, автомобілі – місцями повністю затоплені й опинилися під водою, а шквальний вітер зносить усе на своєму шляху.

Сахалін йде під воду: дивіться відео

Затоплені вулиці Сахаліну: дивіться відео

На Сахаліні не припиняється дощ: дивіться відео

Найбільше від негоди страждає Южно-Сахалінськ. Місцева влада запровадила там надзвичайний стан й скасувала усі заняття у навчальних закладах.

Ріки виходять з берегів через рясні опади: дивіться відео

Наразі відомо, що тайфун пошкодив 44 лінії електропередачі та кілька сотень трансформаторних підстанцій. Без електроенергії лишилося понад 5 тисяч росіян.

Мер Южно-Сахалінська Сєргєй Надсадін повідомляє, що затоплено щонайменше 20 багатоповерхівок.

Потужна стихія зносить все на своєму шляху: дивіться відео

Затоплений громадський транспорт на Сахаліні: дивіться відео

Варто наголосити, що рясні опади для Сахаліну – нормальна погода восени. Проте такі затоплення – щось нове. Місцеві жителі заявляють, що це наслідок масового вирубування лісів.

Потужна злива затопила Москву

Російську столицю 20 серпня накрила негода – рясні дощі затопили Москву. Вулиці були затоплені настільки, що транспортні засоби буквально плавали.

Злива була такою сильною, що пошкодила декілька приміщень. Зокрема, затопило концертну залу VK Stadium, а також склад Wildberries в Електросталі. Як повідомляли у росЗМІ, конструкції даху не витримали сильних опадів – потужний потік води полився на товар, що був на складі маркетплейсу, й виніс його на вулиці.