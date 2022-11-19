На Сахалине взорвалась многоэтажка: разрушен целый подъезд
На российском Сахалине произошел мощный взрыв в многоэтажке. Предварительно произошел взрыв газа в одной из квартир. В результате полностью уничтожен целый подъезд.
Инцидент произошел в селе Тимовское в час дня по местному времени. Об этом информируют российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.
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На Сахалине горит дом
На кадрах с места происшествия видно, что от ряда квартир абсолютно ничего не осталось. Сначала российские журналисты заявили, что под завалами могут находиться 6 человек. На место происшествия, кроме спасателей, должен был вылететь вертолет МЧС, ведь пожар в доме очень мощный.
Искать людей под обломками дома отправили 41 пожарную бригаду. Однако те не справляются, поэтому местные жители помогают разбирать завалы.
Момент взрыва в многоэтажке на Сахалине: видео
Последствия взрыва на Сахалине: видео
По предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газового балана, который лежал на балконе. Сейчас известно о 3 жертвах и 9 пострадавших. Местных жителей временно разместили в доме культуры.
Кстати, возле разрушенной многоэтажки сразу собралось полнаселённого пункта. Многие пришли посмотреть, что происходит и снять видео. На кадрах видно, что из дома идет густой дым.
Многоэтажка в России вся в дыму: видео
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