На Сахалине взорвалась многоэтажка: разрушен целый подъезд

На российском Сахалине произошел мощный взрыв в многоэтажке. Предварительно произошел взрыв газа в одной из квартир. В результате полностью уничтожен целый подъезд.

Инцидент произошел в селе Тимовское в час дня по местному времени. Об этом информируют российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.

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На Сахалине горит дом

На кадрах с места происшествия видно, что от ряда квартир абсолютно ничего не осталось. Сначала российские журналисты заявили, что под завалами могут находиться 6 человек. На место происшествия, кроме спасателей, должен был вылететь вертолет МЧС, ведь пожар в доме очень мощный.

Искать людей под обломками дома отправили 41 пожарную бригаду. Однако те не справляются, поэтому местные жители помогают разбирать завалы.

Момент взрыва в многоэтажке на Сахалине: видео

Последствия взрыва на Сахалине: видео

По предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газового балана, который лежал на балконе. Сейчас известно о 3 жертвах и 9 пострадавших. Местных жителей временно разместили в доме культуры.

Кстати, возле разрушенной многоэтажки сразу собралось полнаселённого пункта. Многие пришли посмотреть, что происходит и снять видео. На кадрах видно, что из дома идет густой дым.

Многоэтажка в России вся в дыму: видео

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