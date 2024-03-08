Почему был заблокирован и как разблокировали домен UKR․NET

В ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions внезапно заблокировал домен UKR․NET. В течение почти 16 часов лента новостей UKR․NET и электронная почта были недоступны.

Благодаря вмешательству Посольства Украины в США проблему удалось оперативно исправить. В то же время сейчас компания ожидает отчета по блокировке, чтобы такие ситуации не возникли в будущем.

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Блокировка домена

Ночью 7 марта около 1:35 внезапно был заблокирован домен UKR․NET. Как сообщил регистратор, блокировка произошла из-за наличия на портале трех материалов, публикация которых запрещена постановлением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес.

Команда UKR․NET с двух часов ночи пыталась выяснить обстоятельства блокировки. Сразу подключился один из владельцев бизнеса, предприниматель из Кремниевой долины и он вел коммуникации со службой поддержки регистратора.

Уже по окончании рабочего дня в США, компания сообщила, что блокировка домена UKR․NET имеет юридические основания, поэтому нужна юридическая команда, которая сможет присоединиться только на следующий рабочий день.

Поскольку команда понимала, что утром миллионы пользователей не смогут работать со своей почтой и читать новости, владелец компании UKR․NET обратился за помощью к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в США Оксане Маркаровой. Как только начался рабочий день, она сразу запросила всю информацию и начала действовать.

С началом нового рабочего дня в США, в 16:15 по киевскому времени, представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему. Через полчаса блокировка была снята. В то же время посольство Украины в США отметило, что ожидает второй ответ от компании по анализу причин блокировки домена UKR․NET, во избежание повторения подобного в будущем.

Команда UKR․NET уверена, что результат был достигнут благодаря совместным усилиям.

Мы благодарны каждому, кто присоединился, помогал, поддерживал. Наша сила всегда была и будет в единении! Это вдохновляет работать в дальнейшем для миллионов интернет-пользователей, создавая с большой любовью украинские интернет-сервисы,

– отметили в компании.

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