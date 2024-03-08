Завдяки втручанню Посольства України в США проблему вдалося оперативно виправити. Водночас наразі компанія очікує звіту щодо блокування, щоб такі ситуації не виникли у майбутньому.

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Блокування домену

Вночі 7 березня близько 1:35 раптово був заблокований домен UKR․NET. Як повідомив реєстратор, блокування відбулося через наявність на порталі трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес.

Команда UKR․NET з другої години ночі намагалася з’ясувати обставини блокування. Одразу під'єднався один із власників бізнесу, підприємець із Кремнієвої долини і він вів комунікації зі службою підтримки реєстратора.

Вже по закінченню робочого дня у США, компанія повідомила, що блокування домену UKR․NET має юридичні підстави, тому потрібна юридична команда, яка зможе приєднатися лише наступного робочого дня.

Оскільки команда розуміла, що вранці мільйони користувачів не зможуть працювати зі своєю поштою та читати новини, власник компанії UKR․NET звернувся за допомогою до Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Оксани Маркарової. Щойно почався робочий день, вона одразу запросила всю інформацію та почала діяти.

З початком нового робочого дня в США, о 16:15 за київським часом, представник реєстратора проінформував, що вони вивчають проблему. За пів години блокування було знято. Водночас посольство України в США зазначила, що очікує на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену UKR․NET, щоб уникнути повторення подібного в майбутньому.

Команда UKR․NET впевнена, що результат було досягнуто завдяки спільним зусиллям.

Ми вдячні кожному, хто долучився, допомагав, підтримував. Наша сила завжди була і буде в єднанні! Це надихає працювати надалі задля мільйонів інтернет-користувачів, створюючи з великою любов’ю українські інтернет-сервіси,

– наголосили в компанії.

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