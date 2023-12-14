"Хакерская атака": в России жалуются на проблемы с сайтом Кремля

Россияне в сети массово жалуются на проблемы с сайтом Кремля, возникшие перед так называемой "прямой линией" Путина. Оккупанты заявляют, что ресурс якобы стал "жертвой хакерской атаки".

Об этом сообщают пользователи в российских соцсетях, а также ряд российских телеграм-каналов. В настоящее время сайт российского президента работает с перебоями.

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Россияне жалуются на "хакерскую атаку"

Пользователи заявляют, что сайт Кремля начал плохо работать перед большой пресс-конференцией Путина. Россияне сетуют, что сайт вообще не грузится или открывается через раз. Больше проблем у россиян возникает при открытии компьютерной версии сайта, а вот со смартфонов сайт якобы работает, но также с перебоями.

Ряд пропагандистских телеграм-каналов заявил, что сайт российского президента якобы атаковали хакеры. Впрочем, официальные ведомства никак не комментируют ситуацию и сбои в работе.



Россияне жалуются на хакерскую атаку на сайт Кремля / Скриншот из сети

Путин выдал ряд циничных заявлений на "прямой линии"