Сайт ВСУ перестал работать, с ресурсами МВД и Нацполиции возникают трудности

Вечером 15 февраля перестал работать сайт Вооруженных Сил Украины. Периодически сложности возникают при попытках зайти на сайт Министерства внутренних дел и Нацполиции.

Все началось с того, что возникли проблемы с сайтом Министерства обороны. Он перестал работать. Впоследствии к нему "присоединились" ресурсы других ведомств, сообщает 24 канал.

К теме Сайты Минобороны, ВСУ и МВД перестали работать

Проблемы с сайтами ВСУ и МВД

При попытке зайти на сайт Вооруженных Сил сеть выдает сообщение о том, что с ресурсом нет связи.





Такое сообщение вы увидите, когда попытаетесь зайти на сайт ВСУ / Скриншот

В то же время, с сайтами МВД и Нацполиции периодически возникают трудности. Иногда страницы хорошо загружаются. В то же время при другой попытке зайти на ресурс сеть выдает ошибку.

Периодически сайт МВД недоступен / Скриншот

Проблемы возникли и в работе банков: что известно

Кроме сайтов Минобороны, ВСУ, МВД и Нацполиции проблемы возникли и в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка".

Приблизительно в 17:00 пользователи приложения "Приват24" при попытке зайти в систему видели сообщение "не удалось выполнить запрос". Сбой произошел из-за проблем с сервером.

На проблемы в работе банкоматов жалуются и клиенты "Ощадбанка". Не работают также приложение и онлайн-сервисы, а с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги. Соответствующие сообщения поступают из разных регионов Украины.