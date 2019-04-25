Сакварелидзе о президентстве Зеленского и сравнении Украины и Грузии

Заместитель генерального прокурора (февраль 2015 – март 2016) Давид Сакварелидзе в программе "Что это было" рассказал о победе Зеленского, изменениях, которые он может принести, возвращении Саакашвили и сравнил Украину с Грузией.

О победе Зеленского

– Надеюсь, 73% проголосовавших за Владимира Зеленского быстро получат плоды. Украина может вернуть себе оптимизм и драйв, который призовет инвестиции и реальные изменения.

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– Переговоров и предложений от команды Владимира Зеленского не было. Я не рвусь сейчас к власти. Однако хочу поблагодарить всех украинцев, которые меня поддерживают.

– Надо использовать рычаги политического, административного, общественного доверия. Мы сейчас находимся в состоянии реальной войны с олигархатом. Сейчас появилась возможность для среднего класса победить эту систему.



Во втором туре победил Зеленский

– Зеленский имеет сейчас 73% злых людей, которые ждут перемен. Эти люди не будут терпеть никаких препятствий, если правильно объяснить, кто им на самом деле мешает. Время будет очень ограничено, поэтому действовать надо решительно и с нулевой толерантностью к компромиссам и любой коррупции.

В Зеленского сейчас в руках народное доверие, это результаты и это единственное на чем он может строить свою дальнейшую политику по отношению к Парламенту, прокуратуре, СБУ и другим структурам.

О коррупции

– Два мажора, которые никогда не сидели в окопах, не держали в руках оружие, ездят на дорогих машинах. Они нашли этот высотомер и заработали на нем.

– Что же тогда происходит с питанием военных, на топливе, на строительных работах, на технике. Это же ежедневные деньги. Часть нашего общества заболела, если она толерантно относится ко лжи и коррупции.

В чем заключалась коррупция в "Укроборонпроме"?

Журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский могли разворовать миллионы на международном контракте.



По данным журналистов, сын Гладковского – Игорь Гладковський – вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

Сравнение с Польшей

– Я часто бываю в Польше и мне грустно оттуда возвращаться, потому что у них реально нет ничего. Только история и идентичность. В них не было проблемы распределения Запада и Востока и вопроса языка.

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– Я думаю, украинцы умнее, быстрее, более инновационнее. Страна у нас больше, земля более плодородная. Также есть опыт развития технологий и больших заводов. Однако, мы отстаем. Украина сможет догнать Польшу через 10-13 лет, если быстро "газануть" и "показать зубы".

О сильной оппозиции

– Для меня сильная оппозиция – это порядочные люди с ценностями, которые конструктивно, разумно критикуют власть. Надо сделать так, чтобы таких политиков стало гораздо больше.

– Если попросить Петра Порошенко и его окружение выйти из политики и сделать правильное законодательство, то таких людей точно будет больше в парламенте. И это будет главная опора президента. Это очень трудный процесс, это политическая война, от которой не только наше будущее зависит, но и существование страны и нормальной системы.

– Михаил Саакашвили после победы Владимира Зеленского вернется в Украину. Надо подождать инаугурацию и пока придут новые люди, которые будут отменять незаконные решения.

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– Там есть два административных незаконных акта – это миграционная служба и запрет СБУ на въезд. Если административный орган сам отменяет незаконные решения, то предмета для судебного разбирательства уже не будет. У Саакашвили есть временное ПМЖ Голландии, благодаря которому он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины?

В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

Параллели между Грузией и Украиной

– Сейчас Украина очень похожа на Грузию в 2003 году. Когда Розовая революция заставила уйти в отставку президента Эдуарда Шеварднадзе. Зато к власти пришел Михаил Саакашвили. Шаварнадзе тогда был чем-то похож на Петра Порошенко. Он пытался со всеми идти на компромисс – и с финансовой элитой, и с олигархами, и с региональными элитами и тому подобное. Он не вступал ни с кем в яркие конфронтации, кроме нескольких организаций.

– Шаварнадзе тогда тоже имел определенное количество людей, которое его поддерживало. Они писали коллективные обращения, делали заявления, что не надо допустить новых политиков и тому подобное.

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– Тогда к Саакашвили было тоже очень много претензий, что у него нет команды, что это за люди и так далее. Но тогда партия Саакашвили смогла взять инициативу порядочностью, бескомпромиссностью и жесткими радикальными шагами к изменениям.