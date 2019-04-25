Сакварелідзе про президентство Зеленського та порівняння України і Грузії

Заступник генерального прокурора (лютий 2015 – березень 2016) Давід Сакварелідзе у програмі "Що це було" розповів про перемогу Зеленського, зміни, які він може принести, повернення Саакашвілі та порівняв Україну з Грузією.

Про перемогу Зеленського

– Надіюся, 73%, які проголосували за Володимира Зеленського, швидко отримають плоди. Україна може повернути собі оптимізм та драйв, який прикличе інвестиції і реальні зміни.

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– Перемовин і пропозицій від команди Володимира Зеленського не було. Я не рвуся зараз до влади. Проте хочу подякувати всім українцям, які мене підтримують.

– Треба використовувати важелі політичної, адміністративної, публічної довіри. Ми зараз знаходимося в стані реальної війни з олігархатом. Зараз з'явилася можливість для середнього класу перемогти цю систему.



У другому турі переміг Зеленський

– Зеленський має зараз 73% злих людей, які чекають змін. Ці люди не будуть терпіти ніяких перешкод, якщо правильно пояснити, хто їм насправді заважає. Час буде дуже обмежений, тому діяти треба рішуче та з нульовою толерантністю до компромісів і будь-якої корупції.

– У Зеленського зараз в руках народна довіра і це єдине на чому він може будувати свою подальшу політику по відношенню до парламенту, прокуратури, СБУ та інших структур.

Про корупцію

– Два мажори, які ніколи не сиділи в окопах, не трмиали в руках зброю, їздять на дорогих машинах. Вони знайшли цей висотомір і заробили на ньому.

– Що ж тоді твориться з харчуванням військових, на паливі, на будівельних роботах, на техніці. Це ж щоденні гроші. Частина нашого суспільства захворіла, якщо вона толерантно відноситься до брехні і корупції.

В чому полягала корупція в "Укроборонпромі"?Журналісти програми "Наші гроші" з’ясували, що чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський могли розікрасти мільйони на міжнародному контракті.



За даними журналістів, син Гладковського – Ігор Гладковський – разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Порівняння з Польщею

– Я часто буваю в Польщі і мені сумно звідти повертатися, тому що у них реально не має нічого. Лише історія та ідентичність. У них не було проблеми розподілу Заходу та Сходу і питання мови.

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– На мою думку, українці розумніші, швидші, інноваційніше. Країна у нас більша, земля родючіше. Також є досвід розвитку технологій та великих заводів. Проте, ми відстаємо. Україна зможе наздогнати Польщу через 10-13 років, якщо швидко "газанути" та "показати зуби".

Про сильну опозицію

– Для мене сильна опозиція – це порядні люди з цінностями, які конструктивно, розумно критикують владу. Треба зробити так, щоб таких політиків стало набагато більше.

– Якщо попросити Петра Порошенка та його оточення вийти із політики і зробити правильне законодавство, то таких людей точно буде більше у парламенті. І це буде головна опора президента. Це дуже важкий процес, це політична війна, від якої не тільки наше майбутнє залежить, а й існування країни та нормальної системи.

– Міхеїл Саакашвілі після перемоги Володимира Зеленського повернеться в Україну. Треба почекати інавгурацію і поки прийдуть нові люди, які будуть скасовувати незаконні рішення.

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– Там є два адміністративних незаконних актів – це міграційна служба та заборона СБУ на в'їзд. Якщо адміністративний орган сам скасовує незаконні рішення, то предмету для судового розгляду вже не буде. У Саакашвілі є тимчасова ПМЖ Голландії, завдяки якому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

Паралелі між Грузією та Україною

– Зараз Україна дуже схожа на Грузію у 2003 році. Коли Трояндова революція змусила піти у відставку президента Едуарда Шеварднадзе. Натомість до влади прийшов Міхеїл Саакашвілі. Шаварнадзе тоді був чимось схожий на Петра Порошенка. Він намагався зі всіма йти на компроміс – і з фінансовою елітою, і з олігархами, і з регіональними елітами тощо. Він не вступав ні з ким в яскраві конфронтації, окрім кількох організацій.

– Шаварнадзе тоді теж мав певну кількість людей, яка його підтримувала. Вони писали колективні звернення, робили заяви, що не треба допустити нових політиків тощо.

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– Тоді до Саакашвілі було теж дуже багато претензій, що у нього немає команди, що це за люди й так далі. Але тоді партія Саакашвілі змогла взяти ініціативу порядністю, безкомпромісністю і жорсткими радикальними кроками до змін.