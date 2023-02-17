Предатель Сальдо привез на оккупированную Херсонщину святые мощи до 23 февраля

Оккупационная "власть" Херсонщины привезла в Геническую святые мощи. Как заверили, они будут использоваться в молитвах за мощь армии России.

Представители оккупационной крымской "власти" передали Храму Георгия Победоносца в селе Геническая Горка в оккупированной части Херсонской области мощи Георгия Всемученика. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, передаёт 24 Канал.

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Будут молиться за мощь окупантов

Видео с церковной службы было опубликовано в сети. Присутствующий на видео священник заявил, что эти мощи передадут военному командованию россиян и провезут воинскими частями, где будут молиться за "укрепление" оккупантов.

На видео также видно, что во время службы присутствовали председатель оккупационной "власти" Крыма Владимир Константинов и гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо.

Напомним, что 23 февраля в России празднуют "день защитника отечества", а старый праздник – "день советской армии и военно-морского флота".

Оккупационные власти привезли мощи в Херсонскую область: смотрите видео

По данным LB.ua , священник, фигурирующий на видео – протоиерей Дмитрий (Кротков), руководитель отдела Симферопольской епархии по взаимодействию с ВСРФ, правоохранительными органами, уголовно-исправительными учреждениями.

Напомним, Крымская епархия добровольно перешла в прямое подчинение РПЦ, когда УПЦ МП 27 мая объявила о своей якобы независимости от русской церкви. Реакций со стороны УПЦ на это так и не последовало.

Все предатели будут наказаны