"Умерший" сальдо вернулся в Херсон: активист спрогнозировал его судьбу
Херсонский коллаборант владимир сальдо, которого считали уже мертвым, вернулся в Херсон и отметил, что готов к "выполнению своих обязанностей".
В эфире 24 канала херсонский активист Владимир Молчанов прокомментировал возвращение сальдо. Он отметил, что это уже более-менее свершившийся факт.
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По словам Молчанова, сальдо вернулся не по доброй воле. Он предпочел бы руководить Херсонщиной и оккупантским бюджетом, но все же издалека.
Понимает, что ему здесь грозит не столько судебная ответственность, сколько казнь партизан или прилет на голову HIMARS. К тому же те локации, где он находился, пока что не уничтожали, ведь ждали, когда он придет,
– отметил херсонский активист.
"Я думаю, что ему жить не так долго осталось. Хотя очень жаль, что он вернулся. Он более эффективный управленец со многими своими недостатками. Я о деловых качествах. Ведь все же гораздо эффективнее этих недоумков, которые пытались в его отсутствие управлять Херсонщиной", – рассказал Молчанов.
Активист отметил, что это возвращенипе может ускорить определенные процессы. В частности:
- подготовку к референдуму,
- ограбление предпринимателей через российское так называемое налогообложение.
"Он (сальдо – 24 канал) непосредственно контролирует очень многих коллаборантов, связанных с российской армией, с российским фсб, с российским фейковым правительством, – именно через сальдо. Поэтому это очень плохая новость. Я думаю, что его уничтожение надо ускорять", – акцентировал Молчанов.
Смотрите видео: Молчанов о возвращении сальдо
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