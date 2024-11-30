Президент Грузии заявила, что не уйдет с должности, потому что "нелегитимный парламент" не проведет выборы

Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента Грузии, поскольку "нелегитимный парламент" не сможет избрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится.

Ее мандат продлится до избрания нового президента новым парламентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

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Зурабишвили не хочет уходить с должности из-за парламента

Саломе Зурабишвили обратилась к общественности, что существует национальный консенсус с президентом, который является единственным независимым, легитимным институтом. Она анонсировала, что в воскресенье, 1 декабря, общество и политические партии встретятся с ней.

Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в различных сферах общества. Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом,

– заявила она.

По ее словам, пока легитимного парламента в стране нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому, как замечает Зурабишвили, не может состояться никакой инаугурации. "Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно выберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами", – подчеркнула она.

Напомним, вечером 28 ноября на улицы Тбилиси вышли демонстранты, которые возмущены замораживанием движения в ЕС. На протесте была и Саломе Зурабишвили. Она пошла к площади Свободы, где разместились спецназовцы, и спросила силовиков: "Вы служите России или Грузии?"