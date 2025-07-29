Там логистический хаб россиян: где на карте расположен атакованный Сальск
- В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области России подвергся атаке дронов, что поразило железную дорогу и ресурсную базу.
- Сальск является логистическим хабом для переброски ресурсов на фронт в Донецкой области и другие регионы, расположенным более чем в 260 км от границы с Украиной.
В ночь на 29 июля Россия снова подверглась атака дронами. На этот раз пострадал город Сальск в Ростовской области.
Там была атакована железная дорога и ресурсная база россиян. Где на карте расположен город Сальск, показывает 24 Канал.
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Где расположен Сальск на карте?
В Сальске россияне организовали логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт в Донецкой области, на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.
Сальск – это город в Ростовской области с населением более 57 тысяч человек. Его площадь – 43,883 квадратных километров.
Он расположен в более чем 260 километрах от границы с Украиной.
Где расположен Сальск: смотрите на карте
К слову, в результате атаки в Сальске было остановлено движение поездов. Сообщалось о пожаре в составе грузового поезда – якобы было попадание в две цистерны и локомотив.