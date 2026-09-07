Сам не уйдет: генеральный прокурор Кравченко заявил, что не будет подавать в отставку

На фоне антикоррупционной операции "Карфаген" возникли вопросы к работе Офиса Генерального прокурора. Сам Руслан Кравченко отметил, что до принятия решения Верховной Радой он не планирует подавать в отставку.

Об этом генеральный прокурор заявил во время беседы с журналистами, передает "Украинская правда".

Что сказал Кравченко?

Нынешний генеральный прокурор Руслан Кравченко, несмотря на разгоревшийся из-за пленки НАБУ скандал, "не чувствует", что должен уйти с должности.

Чиновник отметил, что для этого существует определенная процедура. За отставку должна проголосовать Верховная Рада, решение может инициировать президент. "Если они это сделают, я, конечно, подчинюсь. Я за должность не держусь", – сказал Кравченко.

В то же время он уточнил, что "без коллектива ничего поделать не может". Его решение также может повлиять на планы по отставке.

Отметим, что Кравченко вызвали на заседание правоохранительного комитета Верховной Рады во вторник, 8 сентября, после которого он намерен пообщаться с журналистами. К тому же генпрокурор имеет запланированное совещание у президента Зеленского.

Последние новости о расследовании дела "Карфаген"

ВАКС заключил под стражу Сергея Куцого до 3 ноября, определив альтернативную залог в 3 миллиона гривен. Куций ранее работал водителем Сергея Крапивы, подозреваемого в "крыше" мошеннических колл-центров. Крапива, кстати, тоже отправили под стражу.

По данным следствия, Куций в 2026 году 10 раз пересекал границу, в том числе вместе с Крапивой, и был осведомлен о его контактах. В тот же день ВАКС избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела – Елизавете Ивахненко. Ее заключили под стражу с возможностью залога в 20 миллионов гривен. Свою причастность к преступлениям она отрицает и утверждает, что обнародованные записи могли быть изменены или вырваны из контекста.