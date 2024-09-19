Сам об этом просил: подозреваемого в убийстве Ирины Фарион суд оставил под стражей

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион решили оставить под стражей. Он будет находиться там еще минимум пару месяцев.

Галицкий районный суд города Львова продлил досудебное расследование по делу убийства Фарион на 6 месяцев, а именно до 26 января 2025 года, вещает корреспондент Суспільне из зала суда.

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Какую меру пресечения избрали

Суд решил не менять меру пресечения для Зинченко. Его снова оставили под стражей без права залога на 60 суток. То есть подозреваемый будет находиться в СИЗО как минимум до 17 ноября.

Зинченко сам просил продлить меру пресечения

На сайте Новости.Live пишет, что во время заседания подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко сам заявил, что хочет, чтобы ему продлили меру пресечения. Он переживает за свою безопасность. "Если со мной что-то произойдет – то знайте, что мне помогли. Я прошу суд продлить мне меру пресечения", – заявил он.

Прокуроры также просили оставить Зинченко в СИЗО, потому что беспокоятся, что освобождение из-под стражи "будет побуждать его к побегу и сокрытию от следствия".

Также во время суда дочь Фарион подошла к подсудимому. Она показала ему фото матери и сказала: "Пусть посмотрит, не отворачивается".

Стоит отметить, что в конце августа по ходатайству следователя Зинченко предоставили личную охрану и перевели в другое СИЗО.

Почему для Зинченко переизбирали меру пресечения Потому что действие действующей меры пресечения закончится 22 сентября этого месяца.

К слову, ранее адвокат семьи убитой, Наталья Романик, сообщила, что хочет добиться пожизненного заключения для подозреваемого.