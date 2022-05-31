Сам опаздываю, – Ким отшутился о собственных похоронах, которые ему устроили пропагандисты
Источник:Виталий Ким
Россия известна тем, что умеет выдавать желаемое за действительное. Для этого Москве помогают пропагандисты, которые готовы распространять любой фейк, как вот похороны Виталия Кима.
Ким потролил пропагандистов
Кремлевские пропагандисты вынудили председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима записать видео. А все потому, что в России уже "похоронили" Кима.
Мы видим их насквозь, – Ким заверил, что внезапный штурм Николаева невозможен
Российские телеграмм-каналы начали публиковать лживую информацию о том, что Виталий Ким якобы умер. Несмотря на то, что Николаев чуть ли не под постоянным обстрелом россиян, Ким вышел в эфир и отшутился.
Записал видео, потому что там в рашистских телеграмм каналах начали писать, что я умер. Радует не это, радует реакция друзей,
– сказал Ким.
Глава Николаевской ОВА заявил, что его начали спрашивать друзья, почему их не пригласили на похороны.
"Извините, сам опаздываю", – подсмеялся Ким.
Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область
- Вооруженные силы России обстреливают Николаев и область из разных типов вооружения. В частности, в ночь на 30 мая войска агрессора ударили крылетой ракетой из "Точки-У" по Новому Бугу. В результате разрушительного удара россиян по Новому Бугу центральная часть города разрушена почти до основания .
- Также кафиры 29 мая обстреляли Николаев, в результате чего два человека пострадали и еще один человек погиб. Сообщалось, что при обстреле мужчина просто шел за водой , но вблизи него упал вражеский боеприпас.
- Кроме гражданской инфраструктуры захватчики обстреливают позиции украинских военных. В оперативном командовании "Юг" информировали , что дважды пара вражеских вертолетов Ми-24 нанесла удары по нашим позициям.
- Также в течение 30 мая россияне трижды били дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган". Ночью под огнем войск России оказался Очаков и другие населенные пункты Николаевской области.
- Вместе с тем, в Николаевской ОВА убеждают, что сейчас внезапный штурм и прорыв российских кафиров в Николаев невозможен. Виталий Ким отметил, что даже если захватчики будут двигаться в направлении областного центра, на то, чтобы продвинуться в Николаев, потребуются месяцы.