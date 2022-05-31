Сам опаздываю, – Ким отшутился о собственных похоронах, которые ему устроили пропагандисты

Россия известна тем, что умеет выдавать желаемое за действительное. Для этого Москве помогают пропагандисты, которые готовы распространять любой фейк, как вот похороны Виталия Кима.

Ким потролил пропагандистов

Кремлевские пропагандисты вынудили председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима записать видео. А все потому, что в России уже "похоронили" Кима.

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Российские телеграмм-каналы начали публиковать лживую информацию о том, что Виталий Ким якобы умер. Несмотря на то, что Николаев чуть ли не под постоянным обстрелом россиян, Ким вышел в эфир и отшутился.

Записал видео, потому что там в рашистских телеграмм каналах начали писать, что я умер. Радует не это, радует реакция друзей,

– сказал Ким.

Глава Николаевской ОВА заявил, что его начали спрашивать друзья, почему их не пригласили на похороны.

"Извините, сам опаздываю", – подсмеялся Ким.

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