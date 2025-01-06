В Силах обороны служат 980 тысяч человек: это самая большая армия Европы, –Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия является крупнейшей в Европе. Сейчас в Силах обороны Украины служат 980 тысяч человек.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины американскому подкастеру Лексу Фридману. По его словам, такое количество значительно превышает численность войск других европейских стран.

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Украина имеет самую большую армию в Европе

Зеленский отметил, что Украина имеет самую большую армию в Европе. Ее численность составляет 980 тысяч человек. Для сравнения, французская армия, которая занимает второе место на континенте, насчитывает около 200 тысяч военных.

Европа сможет собрать армию, которая будет состоять из 2–3 миллионов? Нет. Европа не захочет это делать. И для чего? Мы же не хотим мировую войну. Нет такой цели. Мы хотим только остановить россиян,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул важность поддержки Украины всеми странами, ведь от этого зависит безопасность не только Украины, но и всего мира.

В частности, увеличение численности Сил обороны Украины стало возможным благодаря готовности людей защищать свою страну, а также поддержке международных партнеров.

К слову, рейнджеры 6-го полка ССО Украины на Курщине уничтожают российские и северокорейские войска благодаря точным ударам снайперов, артиллеристов и пилотов дронов.

ВСУ возобновили наступательные операции в Курской области, достигнув тактических успехов в трех районах.