Запад говорит об украинской победе, но боится говорить о российском поражении. Причина – страх неприемлемых рисков коллапса России: распространение ядерных материалов, кризис беженцев, радикальный исламизм, усиление Китая.

Без стратегии победы не будет

Все эти риски имеют вес только в случае неконтролируемого коллапса. По мнению западных аналитиков, он очень вероятен, потому что процессы распада империи уже запущены и неотвратимы. Альтернативой является управляемый процесс с участием местных элит, который предотвращает эти риски.

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Причины того, что западные элиты не видят этой альтернативы, – традиционная ловушка москвоцентризма. Она известна украинцам по Chicken Kyiv Speech 1991, создана Москвой много десятилетий назад.

Невозможно победить без стратегии. Отсутствие видения и стратегии приводит к слишком слабой поддержке Украины, чтобы не нанести поражение России.

Таким образом, говорить о судьбе Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии или даже Эстонии и Литвы невозможно в отрыве от разговора о судьбе Татарстана, Башкортостана, Чеченской республики Ичкерии, Калмыкии, Саха-Якутии и тому подобное.

Смерть Путина не будет гарантировать мир

Сравнивать Российскую империю надо не с морскими вроде Британской или Испанской, а с сухопутными Османской или Австро-Венгерской. Национальная идентичность народа метрополии не может возникнуть до деколонизации – мешает имперская идентичность. Поэтому сначала деколонизация.

Самая большая геополитическая ошибка века – надежда Запада использовать Россию против Китая. Резолюция Европарламента от 29 февраля, которая четко очертила, что только деимпериализация и деколонизация России является путем к демократическим преобразованиям, является важной вехой процесса. Но нужно больше: все западные элиты должны признать Россию империей, колониалистским государством.

Что делать для желаемого сценария? Все, что можно сделать в этом направлении, – от политических деклараций до военных подразделений, от послания местным элитам до гражданского просвещения и тому подобное.

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Смерть или замена Владимира Путина или поражение на поле боя при условии сохранения режима не гарантируют мира, потому что будет путин 2.0 и страна, объединенная стремлением реванша. Единственный путь к миру – глубокая политическая трансформация. Не надо бояться формирования новых независимых государств – это уменьшает вышеупомянутые риски. Поражение России – единственная надежда для народов России, в том числе и россиян.

Страх ядерной войны иррационален, логические аргументы здесь не действуют. С помощью этого страха Путин может убить сколько угодно и разрушить что угодно – если позволить ему манипулировать этим страхом.

На мой взгляд, российская атака на страны Европы – лишь вопрос времени. Европейские лидеры должны проявить немного мужества сейчас, потому что в противном случае им нужно будет гораздо больше мужества впоследствии.