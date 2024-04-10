Без стратегії перемоги не буде

Усі ці ризики мають вагу лише у випадку неконтрольованого колапсу. На думку західних аналітиків, він є дуже ймовірним, бо процеси розпаду імперії вже запущені й невідворотні. Альтернативою є керований процес за участю місцевих еліт, який запобігає цим ризикам.

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Причини того, що західні еліти не бачать цієї альтернативи, – традиційна пастка москвоцентризму. Вона відома українцям по Chicken Kyiv Speech 1991, створена Москвою багато десятиліть тому.

Неможливо перемогти без стратегії. Відсутність бачення й стратегії призводить до занадто слабкої підтримки України, щоб не завдати поразки Росії.

Таким чином, говорити про долю України, Білорусі, Молдови, Грузії чи навіть Естонії й Литви неможливо у відриві від розмови про долю Татарстану, Башкортостану, Чеченської республіки Ічкерії, Калмикії, Саха-Якутії тощо.

Порівнювати Російську імперію треба не з морськими на кшталт Британської чи Іспанської, а із суходільними Османською чи Австро-Угорською. Національна ідентичність народу метрополії не може виникнути до деколонізації – заважає імперська ідентичність. Тож спочатку деколонізація.

Смерть Путіна не гарантуватиме мир

Найбільша геополітична помилка століття – сподівання Заходу використати Росію проти Китаю. Резолюція Європарламенту від 29 лютого, яка чітко окреслила, що лише деімперіалізація й деколонізація Росії є шляхом до демократичних перетворень, є важливою віхою процесу. Але потрібно більше: всі західні еліти мають визнати Росію імперією, колоніалістською державою.

Що робити для бажаного сценарію? Все, що можна зробити в цьому напрямку, – від політичних декларацій до військових підрозділів, від послання місцевим елітам до громадянської просвіти тощо.

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Смерть чи заміна Владіміра Путіна або ж поразка на полі бою за умови збереження режиму не гарантують миру, бо буде путін 2.0 та країна, об'єднана прагненням реваншу. Єдиний шлях до миру – глибока політична трансформація. Не треба боятися формування нових незалежних держав – це зменшує вищезазначені ризики. Поразка Росії – єдина надія для народів Росії, зокрема і росіян.

Страх ядерної війни ірраціональний, логічні аргументи тут не діють. За допомогою цього страху Путін може вбити скільки завгодно й зруйнувати що завгодно – якщо дозволити йому маніпулювати цим страхом.

На мій погляд, російська атака на країни Європи – лише питання часу. Європейські лідери мають проявити трохи мужності нині, бо в іншому разі їм потрібно буде набагато більше мужності згодом.