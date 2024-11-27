Европу ждет самая холодная зима с начала полномасштабной войны, –Bloomberg

Европа готовится к самой холодной зиме с начала российского вторжения в Украину, что, вероятно, приведет к повышению цен на энергоносители на всем континенте. Со снижением температуры быстрое потребление запасов газа может привести к осложнениям в вопросе поставок энергоресурсов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. При этом отмечают, что континент остается уязвимым к погодным потрясениям.

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По данным Европейского центра среднесрочного прогнозирования погоды, которые приводит агентство издание, ожидается, что отныне и до марта температура будет оставаться преимущественно ниже уровня, зафиксированного за последние 2 года.

Цены на газ и электроэнергию вырастут

С приближением зимы ожидается, что холодный сезон приведет к росту цен на газ и электроэнергию, которые и так уже высоки. Ситуация может еще больше осложниться из-за запланированного на 1 январяприостановления поставок газа через территорию Украины, когда температура воздуха является исторически самой низкой.

Важно. Этой зимой прогнозируется, что температура будет выше среднесезонной уже третий год подряд, сообщает Maxar Technologies.

Морозная погода и слабый ветер уже привели к более быстрому, чем обычно, изъятию газа из хранилищ в этом месяце,

– говорится в статье.

Эскалация боевых действий между Россией и Украиной увеличивает энергетические риски для Европы.

Предупреждение синоптиков

Метеоролог Эндрю Педрини из Atmospheric G2 отмечает, что любые длительные периоды похолодания в ближайшие месяцы, скорее всего, будут связаны с явлением, известным как "внезапное стратосферное потепление". Это приводит к ослаблению полярного вихря – системы, которая обычно содержит холодный воздух в полярных регионах Земли.

В свою очередь метеоролог компании Maxar Мэтью Дросса отметил, что в основном ожидаются мягкие условия в северной и центральной Европе, а низкие температуры будут сосредоточены преимущественно на юге, в частности, в Италии и на Балканах.

Важно! Согласно отчету Международной метеорологической службы, в декабре ожидается значительное снижение температуры по всей Европе, что приведет к росту спроса на отопление, который, как ожидается, превысит среднесезонные показатели.



В частности, по прогнозам, 8 декабря в Осло средняя температура воздуха опустится до минус 12 градусов по Цельсию, что на 9 градусов ниже среднего 30-летнего показателя для этого времени года.