Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. При цьому зазначають, що континент залишається вразливим до погодних потрясінь.

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За даними Європейського центру середньострокового прогнозування погоди, які наводить агентство видання, очікується, що відтепер і до березня температура залишатиметься переважно нижчою за рівень, зафіксований за останні 2 роки.

Ціни на заг та електроенергію зростуть

З наближенням зими очікується, що холодний сезон призведе до зростання цін на газ та електроенергію, які і так вже є високими. Ситуація може ще більше ускладнитися через заплановане на 1 січняпризупинення постачання газу через територію України, коли температура повітря є історично найнижчою.

Важливо. Цієї зими прогнозується, що температура буде вищою за середньосезонну вже третій рік поспіль, повідомляє Maxar Technologies.

Морозна погода та слабкий вітер вже призвели до більш швидкого, ніж зазвичай, вилучення газу зі сховищ цього місяця,

– ідеться у статті.

Ескалація бойових дій між Росією та Україною збільшує енергетичні ризики для Європи.

Попередження синоптиків

Метеоролог Ендрю Педріні з Atmospheric G2 зазначає, що будь-які тривалі періоди похолодання в найближчі місяці, швидше за все, будуть пов'язані з явищем, відомим як "раптове стратосферне потепління". Це призводить до ослаблення полярного вихору – системи, яка зазвичай містить холодне повітря в полярних регіонах Землі.

Своєю черго метеоролог компанії Maxar Метью Дросса зазначив, що в основному очікуються м'які умови в північній та центральній Європі, а нижчі температури будуть зосереджені переважно на півдні, зокрема, в Італії та на Балканах.

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Важливо! Згідно з звітом Міжнародної метеорологічної служби, у грудні очікується значне зниження температури по всій Європі, що призведе до зростання попиту на опалення, який, як очікується, перевищить середньосезонні показники.



Зокрема, за прогнозами, 8 грудня в Осло середня температура повітря опуститься до мінус 12 градусів за Цельсієм, що на 9 градусів нижче середнього 30-річного показника для цієї пори року.