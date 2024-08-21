Самая масштабная дроновая атака на Москву: что в ней особенного

Дроновые атаки на Россию усилились, в Москве заявили о самой масштабной дроновую атаку в ночь на 21 августа, сбили, якобы, 10 беспилотников. Кроме этого, последние 4 суток под атакой украинских дронов находился аэродром "Оленья". ВСУ продолжают приобретать боевые возможности.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что дроновые атаки на Россию не прекращаются. Враг пытается скрыть реальные данные и спасти свою стратегическую авиацию.

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Особенность дроновой атаки на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы было сбито 10 беспилотников, однако не назвал полное количество дронов. Именно количество дронов, которые достигли своей цели намного важнее. Возможно, что сейчас ресурсы вражеской ПВО достаточно мощные и могут создавать многоуровневую и эффективную систему оборонительных рубежей и позиций в компоненте противовоздушной и противоракетной обороны.

Однако Селезнев отметил, что атаки по России восстанавливаются, важным также является формулировка "самая масштабная дроновая атака". Атаки, которые были осуществлены ранее на авиабазу "Оленья" в Мурманской области, остается "за кулисами". Именно там дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95, которые являются носителями крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Именно оттуда поднимаются в воздух эти самолеты и осуществляют пуски ракет по территории Украины.

За прошедшие 4 суток не было ни одной ночи, что в районе этого литовыща "Оленья" не взрывались "неизвестные" БПЛА. Это остается за кулисами с военной точки зрения, кроме этого, возможно, не все эти дроновые атаки являются удачными. Однако когда-то мы увидим отличный результат,

– отметил военный эксперт.

Он пояснил, что сообщения о том, что Россия поднимает свои бомбардировщики могут свидетельствовать о желании россиян уберечь остатки своей стратегической авиации.

Чем дальше Украина приобретает соответствующие боевые возможности по разрушению российских самолетов на местах базирования, тем лучше,

– отметил Селезнев.