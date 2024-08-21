Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що дронові атаки на Росію не припиняються. Ворог намагається приховати реальні дані та врятувати свою стратегічну авіацію.

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Особливість дронової атаки на Москву

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що буцімто було збито 10 безпілотників, однак не назвав повну кількість дронів. Саме кількість дронів, які досягли своєї цілі є набагато важливішою. Можливо, що зараз ресурси ворожої ППО є досить потужні та можуть створювати багаторівневу та ефективну систему оборонних рубежів та позицій в компоненті протиповітряної та протиракетної оборони.

Однак Селезньов наголосив, що атаки по Росії відновлюються, важливим також є формулювання "наймасштабніша дронова атака". Атаки, які були здійснені раніше на авіабазу "Оленья" в Мурманській області, залишаються "за лаштунками". Саме там дислокуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, які є носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Звідти здіймаються в повітря ці літаки та здійснюють пуски ракет по території України.

За минулі 4 доби не було жодної ночі, що в районі цього литовища "Оленья" не вибухали "невідомі" БПЛА. Це залишається за лаштунками з військової точки зору, крім цього, можливо, не всі ці дронові атаки є вдалими. Однак колись ми побачимо відмінний результат,

– зазначив військовий експерт.

Він пояснив, що повідомлення про те, що Росія підіймає свої бомбардувальники можуть свідчити про бажання росіян вберегти залишки своєї стратегічної авіації.

Чим далі Україна набуває відповідних бойових можливостей щодо руйнації російських літаків на місцях базування, тим краще,

– зауважив Селезньов.