Самая сильная за годы независимости, – Ермак о международной поддержке Украины

Украина ощущает мощную международную поддержку на фоне угрозы эскалации со стороны России. Иностранные партнеры постоянно на связи с президентом Зеленским и его командой.

В этом заверил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он принял участие в онлайн встрече, организованной аналитическим центром Atlantic Council. Ее модерировал Джон Хербст, директор Евразийского центра при Атлантическом совете.

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Как у Зеленского оценивают международную поддержку

Чиновник уверен, что Украина и ее международные партнеры сделают все возможное, чтобы избежать вероятной эскалации со стороны России и достичь мира на Донбассе. Ермак высоко оценил уровень поддержки нашего государства.

Сегодня, когда есть угроза эскалации со стороны России, мы чувствуем, возможно, самую сильную поддержку Украины за годы ее независимости,

– убежден Ермак.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности в Европе будут обсуждаться только при участии украинской стороны. Ведь без прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, невозможно говорить о глобальной безопасности на континенте.

Ермак вспомнил об энергетической безопасности и олигархах

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Глава ОП обратил внимание и на необходимость обеспечить энергетическую безопасность Украины. Ведь сейчас существует серьезная угроза из-за запуска российского газопровода "Северный поток-2". Учитывая это, считает Ермак, наше государство должно получить четкие гарантии от ЕС. При этом, отметил он, даже в такие сложные времена, как сейчас, Украина реализует реальные исторические реформы.

Чиновник отметил, что существует значительное сопротивление старой коррупционной олигархической системы. Из-за этого глава государства инициировал принятие "антиолигархического закона". Ермак подчеркнул, что он отнюдь не направлен против конкретных людей и свободы слова и СМИ. Зато является тем документом, который позволит положить конец подкупу нардепов и влиянию олигархов на политику.

Другие заявления руководителя ОП

Ранее Ермак заявил, что нападение России на Украину будет концом любой безопасности в мире. Если Москва расширит свою агрессию, это будет вердиктом для НАТО и большой проблемой для стран Запада, убежден он.

Кроме этого, глава Офиса Президента подчеркнул, что наше государство готово к членству в НАТО. Вопрос вступления в эту организацию, по его словам, является для Украины вопросом жизни и смерти.

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