Ребенок сам просил забрать его: все о скандале с самой старшей матерью Украины

Украину потряс скандал с самой старшей матерью Украины Валентиной Подвербной, которую лишают родительских прав. Ее дочь Анна-Мария рассказала об издевательствах и насилии.

Женщина родила дочь в 65 лет. Сейчас девочке 12, недавно она выложила пост в инстаграме, где рассказывает, как ее мать издевается над ней. Поэтому ребенок попросил забрать ее от собственной мамы. Все, что известно о скандале, читайте дальше в материале 24 Канала.

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Пост ребенка об издевательствах

24 апреля дочь Валентины Подвербной Анна-Мария выложила в соцсетях пост, что её мать издевается над ней физически и психологически. В частности, бьет, царапает, кричит, нецензурно ругается, травит и запрещает мыться.

На следующий день ребенок опубликовал аудиозапись, где говорит, что нуждается операции на глазу, ведь может остаться с косоглазием на всю жизнь. Женщина с голосом, похожим на голос Валентины Подвербной, отвечает отказом.

После огласки исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что исполнительный комитет городского совета 25 апреля рассмотрит проект решения по немедленному отнятию ребенка у Валентины Подвербной.



Подвербная с дочерью / Фото из сети

Ребенка забирают от матери



Полиция Черниговской области посетила Подвербную. Правоохранители установили, что ребенок проживает в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие.

На мать девочки составили административные протоколы. Кроме того, за день исполком горсовета принял решение об изъятии ребенка. Управление по делам детей готовит соответствующий иск в суд.

Если суд поддержит, ребенка устроят в патронатную семью или выберут другую форму воспитания.

В каком состоянии девочка

В ноябре 2022 года полиция составила на Валентину Подвербную два административных протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Однако Новозаводской суд Чернигова не увидел в действиях женщины состава админправонарушения.

Медики констатировали, что Анну-Марию осмотрят все специалисты. Это будет не только педиатрический осмотр, но и специализированный – кардиологи, эндокринологи, офтальмолог, ЛОР.

Однако сама девочка ни на что не жалуется. Сколько она будет находиться в больнице – пока неизвестно.

К слову, 25 апреля Подвербная наведывалась в больницу. Однако неизвестно, виделась ли она с ребенком.



Валентина Подвербная раньше / Фото из сети

На Подвербную уже подавали в суд

В прошлом году суд рассматривал иск украинки Оксаны Спектор, которая сейчас живет в Израиле. Она пыталась оспорить материнство Валентины Подвербной. Дело в том, что женщина родила девочку с помощью процедуры ЭКО (искусственное оплодотворение). Врачи использовали донорскую яйцеклетку.

Так вот, Спектор утверждала, что она сдала на хранение в клинику репродуктивной медицины свои яйцеклетки. Женщина подозревает, что именно их без ее согласия использовали для оплодотворения Подвербной.

Спектор просила суд назначить ДНК-экспертизу и при совпадении признать ее матерью ребенка. .

Оказалось, что Оксана в 2021 году посмотрела сюжет о самой старой матери Украины. Когда увидела девочку, то не поверила своим глазам: ребенок был похож не на Валентину, а на Оксану. Дело еще слушают.