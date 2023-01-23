Этот дурдом надо заканчивать, – мобилизованные из России отказываются возвращаться на фронт
Мобилизированные россияне снова устроили бунт. Они не хотят возвращаться на войну в Украину и сидеть в окопах.
Новый скандал российские военные устроили в Самарской области. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.
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Мобилизированные оккупанты устроили бунт
Как стало известно, в военной части № 59292, расположенной в Самарской области, мобилизованные заявили, что отказываются возвращаться в окопы. В этот момент начальник медицинской службы Павел Кулиев пообещал военнослужащим назначить военно-врачебную комиссию, но в то же время сам начал вносить мужчин в список на отправку на войну в Украину.
Эти военнослужащие – мобилизованные, прибывшие с фронта и госпиталей после ранений, операций и других проблем. Сейчас их снова отправляют в зону боевых действий без военно-врачебной комиссии и любых других медицинских осмотров.
Один из мобилизованных призвал вызвать на место прокуратуру и "закончить этот дурдом".
Звоните в прокуратуру, решим вопрос на месте. Просто чтобы было все организовано. Парни, включайте все телефоны, сейчас приедет прокуратура, мы снимем все это на видео и отправим в Москву. Потому что это будет и дальше, а этот дурдом надо заканчивать,
– сказал один из военных.
Военные отказываются возвращаться на войну: смотрите видео
Как оккупанты отказываются ехать на фронт
26 декабря 2022 года 8 мобилизованных в возрасте от 20 до 44 лет выехали из Луганской области и оказались в Подмосковье. Они пришли в отдел полиции с автоматами и пулеметами и заявили, что хотят сдать оружие. Как выяснилось, эти "воины" были мобилизованы в Калининградской области и после учебы направлены под Луганск.
В Луганской области российских военных за отказ воевать держат в подвалах.
Кстати, в ноябре российские журналисты взяли интервью у освобожденного из подвала на временно оккупированной Донецкой области мобилизованного россиянина, который отказался воевать. Его держали в подвале в селе Завитне Бажання.