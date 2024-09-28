В Самарской области России произошел взрыв на железнодорожном мосту
В субботу, 28 сентября, на железнодорожном мосту в Самарской области России произошел взрыв. В этот момент по мосту двигался грузовой поезд, который не перевернулся.
Российские СМИ публикуют кадры с моментом взрыва, который зафиксировали камеры наблюдения, передает 24 Канал. Известно, что взрыв прогремел в районе города Кинель, что в 40 километрах от Самары, около 13:30.
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В Самарской области взорвали мост
Местные власти сообщили, что на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном "хлопке". По предварительной информации, сработало неизвестное устройство.
Взрыв был такой силы, что в соседнем поселке на авто сработала сигнализация. Также очевидцы сообщают, что вскоре после взрыва видели рядом с мостом подозрительную "Ниву", которая как раз ехала со стороны моста,
– рассказывают сами россияне.
Российские СМИ сообщают, что взрыв повредил островки безопасности и бетонные конструкции моста. Также утверждается, что во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд. По предварительным данным, якобы никто не пострадал.
Сейчас движение поездов по мосту временно приостановлено, а на месте работают правоохранители.
В Самарской области России взорвали железнодорожный мост: смотрите видео