Сами в этом виноваты, – Путин обвинил ЕС в кризисе на границе Польши
Источник:24 канал
Президент России Владимир Путин ответил на обвинения в миграционном кризисе в Беларуси. По словам главы Кремля, Евросоюз якобы сам виноват в происходящем.
По словам российского президента, Москва никак не причастна к происходящему на границе Беларуси и Польши. Об этом Владимир Путин заявил в интервью одному из федеральных пропагандистских телеканалов.
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С Лукашенко о мигрантах якобы не говорили
Глава Кремля назвал заявления западных стран "попытками переложить все с больной головы на здоровую" и традиционно во всем обвинил Европу. Однако в чем вина Европы на этот раз – Путин не уточнил.
Несмотря на то, что подразделение российского десанта отправили "на обучение" в Городельскую область на границе с Польшей и Литвой, Владимир Путин говорит о якобы непричастности к происходящему на границе.
Более того, по словам главы Кремля, о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши он якобы узнал только из СМИ, потому что с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко это ни разу не обсуждали.
Мигранты на границе Беларуси и Польши: последние новости
- В ночь на 14 ноября польская пограничная служба зафиксировала 223 мигранта, которые пытались пересечь границу, однако около 50 из них смогли таки перейти на территорию Польши. Из них 22 задержаны.
- По данным польских пограничников, белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной атаке и снабжают их оборудованием и газом. Кроме того, в лагере мигрантов уменьшается количество палаток, а на границу приехали журналисты одного из провластных каналов.
- Тем временем в Луцк прибыл секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на совещание с главами силовых структур и ОГА областей, которые граничат с Беларусью. Главный вопрос повестки дня – охрана государственной границы от возможного нашествия мигрантов.