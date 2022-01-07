Сами определяем свою политику, – в Швеции выступили против требований России о нерасширении НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон прокомментировала просьбу России не расширять Североатлантический Альянс. Политик подчеркнула, что ее страна сама будет решать, какие союзы создавать.

Глава шведского правительства сообщила, что режим европейской безопасности не подлежит обсуждению.

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В Швеции мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, и с кем мы решаем сотрудничать,

– отметила Магдалена Андерссон.

Премьер указала, что на фоне стягивания войск России к границам Украины провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте и проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО.

"Правительство также ведет диалог с США. Необходимо уважать и соблюдать международное право. Это включает право каждой страны самостоятельно выбирать свою политику", – добавила глава правительства.

России боится расширения НАТО: что известно

Джо Байден и Путин 7 декабря провели видеопереговоры, основной темой которых была Украина.

Россия выдвинула условия по "гарантиям безопасности", одним из которых является непринятие Украины в НАТО.

В ответ в США четко заявили, что именно Альянс будет решать, кого принимать в свои ряды.

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