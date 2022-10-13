Сами себя: в Белгороде ПВО и обломки ракеты уничтожили дома местных жителей

В российском Белгороде от ракетного удара снесен последний этаж многоэтажного дома. Предварительно это падают свои же ракеты или их сбивают российские ПВО.

Губернатор региона уже успел обвинить в этом Украину. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

В Белгороде обломки ракеты уничтожили дома

Губернатор Белгородской области опубликовал, а затем удалил фотографии последствий удара по Белгороду. Он уже обвинил в обстреле украинских военных.

ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме на улице Губкина,

– утверждает Гладков.

Как выглядит разрушенный дом в Белгороде / фото местные телеграм-каналы

Как обломки ракет падают на жилые дома в Белгороде: смотрите видео

В Белгород зачастил "хлопок"

В российском Белгороде 12 октября начали сообщать об очередных взрывах. Там, вероятно, работала ПВО.

Также в Белгородской области местные жители сообщали о громких звуках, напоминавших звуки взрывов. Было по меньшей мере 7 "хлопков".

Кроме того, в Белгороде ночью на 30 сентября снова было неспокойно. Так, ракета оккупантов упала на их же территории.

Подоляк объяснил, зачем оккупантам взрывы в Белгороде

Михаил Подоляк ранее отметил, что в России очень плохо идет мобилизация и очень скептически относятся к военно-политическому руководству – они понимают, что все не так, как им обещали в начале войны.

По его словам, наши защитники не заходят на территории Белгородской, Курской или других областей.

"Там происходят попытки посеять хаос, чтобы мобилизация проходила более удачно. Чем больше Россия будет проигрывать тактически, тем будет больше таких потерь контроля над ситуацией у них в стране", – подчеркнул Подоляк.

Достойно внимания – Подоляк отреагировал на "хлопок" в Белгороде: смотрите видео